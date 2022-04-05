【清明節】清明假期長洲市面人山人海　有商戶嘆旺丁不旺財

▲ 不少市民趁清明節假期到長洲。（黃傑偉攝）

今日（5日）是清明節，不少市民趁假期外出，而長洲亦是大熱的外遊景點。TOPick記者今日下午時分乘渡輪前往長洲，當時已有近50至60人等上船，而抵港長洲後更發現市面人來人往，不少商戶及居民都表示近日遊客增多，但亦有商戶形容是旺丁不旺財。

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長洲其中一間茶樓的東主杜先生表示，近日到訪長洲的遊客增多，更形容是人山人海。不過，他說，由於疫情的限聚令關係只可2人一枱，故對生意的幫助不大，慨嘆只是旺丁不旺財。

海味店東主黃先生亦表示，自4月起，長洲比往時多了很多訪客，可說是人山人海。他起初亦以為會對生意會有幫助，不料大多人為掃墓人士，直言訪客數量多，但真正消費甚少，形容是「睇多過買」。

此外，亦有不少食肆表示最近一周生意大增，更有東主表示「由開舖做到收舖無停過」。即看：下一頁

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至於訪客梁生就表示，由於市區很多地方已列入限制區域，加上當局最近已封閉沙灘，坦言已沒有地方可讓家人「放風」。他說，由於疫情關係，長者不適宜到人多的地方，故今年已經取消掃墓活動，又笑言原本以為清明假期到長洲遊玩會比較清靜，卻沒料到長洲人山人海、人來人往。

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記者：黃傑偉