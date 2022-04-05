  • 23°C
香港時間 : 2022405日 (週二) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清明節】清明假期長洲市面人山人海　有商戶嘆旺丁不旺財

社會 17:49 2022/04/05

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

不少市民趁清明節假期到長洲。（黃傑偉攝）

今日（5日）是清明節，不少市民趁假期外出，而長洲亦是大熱的外遊景點。TOPick記者今日下午時分乘渡輪前往長洲，當時已有近50至60人等上船，而抵港長洲後更發現市面人來人往，不少商戶及居民都表示近日遊客增多，但亦有商戶形容是旺丁不旺財。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

長洲其中一間茶樓的東主杜先生表示，近日到訪長洲的遊客增多，更形容是人山人海。不過，他說，由於疫情的限聚令關係只可2人一枱，故對生意的幫助不大，慨嘆只是旺丁不旺財。

海味店東主黃先生亦表示，自4月起，長洲比往時多了很多訪客，可說是人山人海。他起初亦以為會對生意會有幫助，不料大多人為掃墓人士，直言訪客數量多，但真正消費甚少，形容是「睇多過買」。

此外，亦有不少食肆表示最近一周生意大增，更有東主表示「由開舖做到收舖無停過」。即看：下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

至於訪客梁生就表示，由於市區很多地方已列入限制區域，加上當局最近已封閉沙灘，坦言已沒有地方可讓家人「放風」。他說，由於疫情關係，長者不適宜到人多的地方，故今年已經取消掃墓活動，又笑言原本以為清明假期到長洲遊玩會比較清靜，卻沒料到長洲人山人海、人來人往。

【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳　中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【新冠肺炎】林鄭月娥向新冠疫情離世者表示深切哀悼　向其親友致深切慰問
今日 15:18
【新冠肺炎】林鄭月娥向新冠疫情離世者表示深切哀悼　向其親友致深切慰問
【第五波疫情】今日新增3,254宗確診及陽性個案　按日稍有回升【不斷更新】
今日 17:40
【第五波疫情】今日新增3,254宗確診及陽性個案　按日稍有回升【不斷更新】
【清明人流】長洲商戶指今人流較往日多　截至下午新渡輪乘客量較去年同期挫近3成
今日 16:26
【清明人流】長洲商戶指今人流較往日多　截至下午新渡輪乘客量較去年同期挫近3成

你可能感興趣

【新冠肺炎】林鄭月娥向新冠疫情離世者表示深切哀悼　向其親友致深切慰問
今日 15:18
【新冠肺炎】林鄭月娥向新冠疫情離世者表示深切哀悼　向其親友致深切慰問
【第五波疫情】今日新增3,254宗確診及陽性個案　按日稍有回升【不斷更新】
今日 17:40
【第五波疫情】今日新增3,254宗確診及陽性個案　按日稍有回升【不斷更新】
【清明人流】長洲商戶指今人流較往日多　截至下午新渡輪乘客量較去年同期挫近3成
今日 16:26
【清明人流】長洲商戶指今人流較往日多　截至下午新渡輪乘客量較去年同期挫近3成
渡輪 海味 疫情 治療 長洲 香港

最高瀏覽

【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
16:45 2022/04/04
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
12:44 2022/04/04
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
【超人媽媽】四胞胎非同年同月同日生　90後媽媽5日誕2嬰腹中仍懷2嬰待產
15:24 2022/04/04
【超人媽媽】四胞胎非同年同月同日生　90後媽媽5日誕2嬰腹中仍懷2嬰待產