【快測呈報平台】當局指每日有數千人要求補發文件　歐家榮：滯後個案不會計算每日新增個案

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。

本港連續數天持續4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（5日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。即看：下一頁

歐家榮表示，每天都會向一定數量已在快速抗原測試平台呈報的患者作出抽查，當局會透過承辦商派發鼻腔拭子作核酸檢測，至今共收集2.8萬個樣本，當中有極少部分呈陰性，佔約1至2％，形容是預期之內。

他說，當發現陰性個案時會再作覆檢，如再呈陰性可能是假陽性，當局亦會作進一步調查了解是否虛假呈報，如有懷疑是虛報會交由警方處理。

他又說，有市民基於不同原因，當日或翌日未能即時呈報抗原檢測報告，呼籲市民在完成快測後的當日或翌日要盡快呈報結果及上幹結果作核實。

他強調有關平台非供滯後的個案呈報，又指每日有數千人以電郵要求當局補發文件，當局會了解他們為何未能及時呈報，若屬合理原因，便會要求他們作有關手續。歐表示，有關滯後個案不會計算在每日新增的個案。

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記者：郭詩詩