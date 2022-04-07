【減肥陷阱】在家抗疫多吃高鈉零食難減磅兼水腫 營養師推介低卡零食助解減肥口癮

▲ 註冊營養師盧綺欣推介健康低卡零食，她更給各位減肥戰友一個小貼士：忌選購大包零食，宜以小包包裝，避免吃不停口。

「明明我近來已減少外出吃飯，乖乖的做『家庭煮婦』，為何磅數仍居高不下，實在叫人沮喪！」這是減肥戰友Anna見面時的第一句話。

除正餐外，我看見她的飲食日記上有一些零食的記錄，例如果仁、薯片和百力滋。這些食物不但脂肪和熱量高，鹽份亦高，容易令身體出現水腫。

「嗯，對了！最近在家的時間多了，難免有點心癢而多吃了一些零食，故此，特意在飲食日記上記錄，待會面時再向你請教選擇零食的秘訣。」

▲ 低卡焗薯片是減肥期間過口癮的零食之選。（iStock圖片）

「看到你吃的零食都是鹹食，不妨考慮低卡焗薯片和日本米餅吧！同一樣的分量，焗薯片比炸薯片脂肪和油份普遍低六成呢！但要留意，低脂薯片同樣有卡路里和脂肪，因此避免買大包裝的，宜買獨立小巧包裝的，以免自己食個不停。」我建議。

Anna隨即問道︰「有甚麼零食是既可以多吃、卡路里含量又低呢？」

「不如考慮非油炸紫菜和魷魚絲吧！這些零食的卡路里甚低，但要留意的是，縱使卡路里低，但鹽份仍會偏高，多吃了仍有機會出現水腫！要避免水腫，控制零食食用分量之餘，亦要記得每日攝取足夠水份。」我再建議。

Anna再問︰「我囡囡最愛吃甜的零食了，有甚麼推介呢？」

市面上有不少零卡啫喱、無糖糖果，都是不錯的選擇。但要留意雖然這些都是無卡路里的零食，但多吃的話，口味會變得愈來愈嗜甜，每天最多限吃半包就好了。再想吃甜食的話，不妨考慮多買些甜度比較高的水果，例如提子、芒果、西瓜等等以滿足口癮。

Anna立即下定決心，說︰「好！所謂坐言起行，我就將家中的所有零食，換成你建議的低脂零食，下次一定能減磅凱旋歸來！」

各位減磅戰友也可參考，並和Anna一起加油吧！

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）