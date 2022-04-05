  • 21°C
香港時間 : 2022405日 (週二) 22:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵事故】迪士尼綫架空電纜臨時復修工作已完成　暫停行駛近12小時後恢復服務

社會 21:33 2022/04/05

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

迪士尼綫架空電纜臨時復修工作大致完成。（港鐵圖片）

欣澳和迪士尼站之間今早8時半有架空電纜故障，令電力供應受影響，迪士尼綫服務受阻，迪士尼綫來往迪士尼站至欣澳站的列車服務暫停近12小時。列車服務現已恢復。

【21：10】

港鐵交代事件詳情，在今天上午約8時05分，迪士尼綫欣澳站與迪士尼站之間的一個路段電力系統出現「跳掣」。當時一列列車部分車卡已經進入迪士尼站月台，車務控制中心安排車上大約30名乘客經列車較前車廂落車。受事件影響，迪士尼綫列車服務暫停。期間，港鐵安排免費接駁巴士，來往欣澳站與迪士尼站，接載受影響乘客。

晚上約7時50分，臨時復修工作完成。車務控制中心其後安排受影響列車移離主行車綫。經工程人員檢查及確認行車安全後，迪士尼綫列車服務陸續恢復。

初步檢查發現，該路段的架空電纜及相關部件，以及列車的集電弓均有受損。工程人員會於今晚收車後，再作詳細檢查及復修

【19：00】

港鐵公司晚上7時宣布，迪士尼綫的架空電纜臨時復修工作已大致完成，待工程人員完成最後的行車安全檢測後，可於大約今晚7時半陸續回復列車服務。港鐵會繼續因應最新情況適時公布。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【港鐵票價】港鐵延長程程3.8%車費回贈至明年1月1日　本年度需用28億推出優惠
17:23 2022/03/28
【港鐵票價】港鐵延長程程3.8%車費回贈至明年1月1日　本年度需用28億推出優惠
【上訴減刑】涉將軍澳港鐵站阻礙警員　女大專生上訴獲減刑至9星期
16:20 2022/04/04
【上訴減刑】涉將軍澳港鐵站阻礙警員　女大專生上訴獲減刑至9星期
【港鐵故障】迪士尼綫服務暫停料黃昏完成修復　港鐵提供免費接駁巴士
今日 10:51
【港鐵故障】迪士尼綫服務暫停料黃昏完成修復　港鐵提供免費接駁巴士

你可能感興趣

【港鐵票價】港鐵延長程程3.8%車費回贈至明年1月1日　本年度需用28億推出優惠
17:23 2022/03/28
【港鐵票價】港鐵延長程程3.8%車費回贈至明年1月1日　本年度需用28億推出優惠
【上訴減刑】涉將軍澳港鐵站阻礙警員　女大專生上訴獲減刑至9星期
16:20 2022/04/04
【上訴減刑】涉將軍澳港鐵站阻礙警員　女大專生上訴獲減刑至9星期
【港鐵故障】迪士尼綫服務暫停料黃昏完成修復　港鐵提供免費接駁巴士
今日 10:51
【港鐵故障】迪士尼綫服務暫停料黃昏完成修復　港鐵提供免費接駁巴士
鐵路系統 港鐵 港鐵事故 港鐵

最高瀏覽

【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
16:45 2022/04/04
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
【超人媽媽】四胞胎非同年同月同日生　90後媽媽5日誕2嬰腹中仍懷2嬰待產
15:24 2022/04/04
【超人媽媽】四胞胎非同年同月同日生　90後媽媽5日誕2嬰腹中仍懷2嬰待產
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
12:44 2022/04/04
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿