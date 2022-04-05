【港鐵事故】迪士尼綫架空電纜臨時復修工作已完成　暫停行駛近12小時後恢復服務

▲ 迪士尼綫架空電纜臨時復修工作大致完成。（港鐵圖片）

欣澳和迪士尼站之間今早8時半有架空電纜故障，令電力供應受影響，迪士尼綫服務受阻，迪士尼綫來往迪士尼站至欣澳站的列車服務暫停近12小時。列車服務現已恢復。

【21：10】

港鐵交代事件詳情，在今天上午約8時05分，迪士尼綫欣澳站與迪士尼站之間的一個路段電力系統出現「跳掣」。當時一列列車部分車卡已經進入迪士尼站月台，車務控制中心安排車上大約30名乘客經列車較前車廂落車。受事件影響，迪士尼綫列車服務暫停。期間，港鐵安排免費接駁巴士，來往欣澳站與迪士尼站，接載受影響乘客。

晚上約7時50分，臨時復修工作完成。車務控制中心其後安排受影響列車移離主行車綫。經工程人員檢查及確認行車安全後，迪士尼綫列車服務陸續恢復。

初步檢查發現，該路段的架空電纜及相關部件，以及列車的集電弓均有受損。工程人員會於今晚收車後，再作詳細檢查及復修

【19：00】

港鐵公司晚上7時宣布，迪士尼綫的架空電纜臨時復修工作已大致完成，待工程人員完成最後的行車安全檢測後，可於大約今晚7時半陸續回復列車服務。港鐵會繼續因應最新情況適時公布。

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責任編輯：陳梓蔚