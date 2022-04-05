【JOOX TOP聽推介】樂迷即日票選最愛歌曲　MIRROR+COLLAR鬥After Class

▲ JOOX TOP聽推介第一季樂迷投票開始。

音樂及娛樂串流平台JOOX主辦「JOOX TOP聽推介」2022 第一季《樂迷最愛歌曲》展開投票，由即日起至4月11日，樂迷可以在JOOX票選最愛歌曲獎項得主，票數最高三首歌曲的歌手將會在JOOX獲得「洗版式」的曝光。

無論宣傳橫額、歌單或是粉絲吹水台均會被預設置頂，覆蓋整個JOOX的主版。配備以上的宣傳，在JOOX App頒獎當天可堪稱為該歌手的專屬紀念日！

2022年第一季推出並登上新歌推介榜的作品均會自動入選為候選歌曲，今年第一季合共有95首來自中港台、日韓及歐美等多個地區的候選作品。

本地歌曲競爭激烈，MIRROR成員已有8首候選作品，包括姜濤的《鏡中鏡》、Anson Lo 盧瀚霆的《Mr. Stranger》、Ian 陳卓賢的《留一天與你喘息》、Jer 柳應廷的《MM7》、Jeremy Lee 李駿傑的《半》、Anson Kong 江熚生/ Alton Wong 王智德的《Rebound》以及Edan 呂爵安有份演繹的《辣到出汁》和《膠on!》。

▲ 陳卓賢今年新歌。

ERROR亦不甘示弱，相當勤力地推出了三首歌曲，包括全新團歌《愛情值日生》、肥仔的《Dear MaMa》以及Denis Kwok 193的《再次PuppyLove》，相信一班粉絲都十分難揀！

而林家謙的《某種老朋友》及黎明的《Good Luck》，在歌曲推出後一眾樂迷都有「洗版式」的支持及讚嘆，絕對有可能成為黑馬！

新晉歌手方面，短短出道兩個多月的COLLAR憑《Call My Name!》以及《Never-never Land》成功入圍，將與Gigi 炎明熹、Chantel 姚焯菲和Yumi 鍾柔美等人氣歌手角逐最愛歌曲獎項。

無論男女歌手的候選名單都讓人心大心細，極傷腦筋。不過結果永遠都係由樂迷操控，各位樂迷記得出盡全力踴躍投票支持你偶像啦！立即透過手機打開以下活動傳送門參與投票：https://open.joox.com/s/rd?k=rFVEi

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