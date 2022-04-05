【疫下互助】鬧市設口罩提取機　新世界並免費贈3000口罩予基層家庭

▲ 新世界與非牟利團體及市建局合作，透過自助口罩提取機讓弱勢社群可每周免費提取口罩。（新世界）

面對第五波疫情嚴峻，基層市民面對長期添置口罩及其他防疫物資的經濟壓力，生活百上加斤。新世界發展宣布與市區重建局合作，於五個鬧市地點設置多部「自助口罩提取機」，並透過與 3 間非牟利合作機構，令受助者每周能方便簡易地免費提取口罩，計劃預計將有3000個基層家庭受惠。

早於2020年疫情爆發初期，新世界發展已與本地多間非牟利機構聯手，於全港十八區設 立全港首創的「自助口罩提取機」，供有需要的基層家庭每周免費拍卡取罩，從而獲得 穩定的口罩供應。面對嚴峻的第五波疫情，新世界發展與市建局攜手，與三間非牟利機 構合作在多個地方設置「自助口罩提取計劃」，合作機構包括香港基督教服務處、兒童心臟基金會及社區藥物教育輔導會，他們的服務對象分別涵蓋低收入家庭、長期病患者、 基層學童、少數族裔及戒毒復康家庭等。

上述三間機構將會派發「口罩提取卡」予基層或弱勢社群，持卡人可於市建局旗下五個 指定物業，包括中環 H6 CONET 及 H18 CONET1、觀塘裕民坊 YM2、灣仔茂蘿街 7 號 (M7)及旺角 618 上海街，透過設於該處的口罩提取機，每星期提取一包(共五片)由 新世界集團生產的成人或兒童口罩，為期約三個月。

新世界集團一直致力協助社區抗疫，自第五波疫情爆發以來，集團先後推出多項有關措施，當中包括於3月中推出全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」，夥拍34 間非牟利機構，透過平台連繫善心捐贈者與社會上有需要的人士，精準高效地把物資送到有基層人士手上。集團於今年二月又無償借出粉嶺一幅3.5公頃土地予政府興建方艙醫院並提供緊急物資，以及借出沙田凱 悅酒店供前線醫護免費入住。集團亦無償提供會展中心二期總面積超過50萬平方呎的空間，作為政府抗疫倉儲物流中心之用。

除此之外，集團早前也向基層市民免費派發 30 萬套快速抗原測試包及逾 2,000 萬個口罩， 並向醫護人員、清潔工、安老院舍職員及確診者等捐贈保護衣物和血氧計等抗疫物資。 集團亦與多個非牟利團體合作，捐贈逾萬張數據卡予基層學童和獨居長者。至於旗下的 新創建集團、富通保險及港怡醫院亦分別推出多項措施，協助社區抗疫。

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責任編輯：袁澍