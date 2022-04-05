【強制檢測】25幢大廈納入強檢　涉九龍灣麗晶花園、葵涌邨夏葵樓等

▲ 有關市民須於限期內檢測。(陳國峰攝)

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，以及污水驗本檢測陽性，25幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月6日至7日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

25幢被納入強檢的大廈如下：

葵涌石蔭邨勇石樓

葵涌葵涌邨夏葵樓

沙田瀝源邨榮瑞樓

屯門富健花園4座

天水圍天慈邨慈輝樓

大埔富亨邨亨隆樓

牛池灣彩虹邨金華樓

九龍灣麗晶花園16座

大圍文禮閣4座

屯門新圍苑新奐閣

元朗水邊圍邨山水樓

上水清河邨清照樓

筲箕灣興東邨興豐樓

鴨脷洲利東邨東平樓

秀茂坪曉麗苑曉安閣

油塘鯉魚門邨鯉興樓

馬鞍山欣安邨欣悅樓

大圍美田邨美庭樓

沙田愉翠苑愉政閣

屯門美樂花園5座

天水圍天瑞邨瑞勝樓

香港仔石排灣邨碧園樓

慈雲山慈樂邨樂旺樓

黃大仙黃大仙下邨龍泰樓

將軍澳尚德邨尚智樓

政府指如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外，如市民在1月1日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

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責任編輯：蘇文軒