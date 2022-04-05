【兒童染疫】兒童接種首劑後染疫等同白打？兒科醫生解釋再打針時間

▲ (資料圖片)

本港受第五波疫情肆虐已逾3個月，至今已錄逾116.5萬人受感染，至才逾7萬名11歲或以下幼童確診。香港兒科醫學會會長葉柏強提醒，如幼童較先確診，發病數天應由最熟悉幼童的家人陪伴，並需留意患童精神、記下飲食作息狀況；2歲以下幼童未能接種疫苗，感染後或需時較長康復，一旦嚴重入院亦憂現「長新冠」情況，長遠要觀察活動能力及體質等。

香港兒科醫學會會長葉柏強今日接受港台《醫生與你》節目訪問，有家長問到子女才剛接種首劑10日卻受感染，葉柏強解釋接種疫苗後需兩周後，產生的抗體才可發揮作用，如接種復必泰首劑後10日染疫，擔心首劑未可起效，故不作計算，需於感染14日後起計，再隔3個月接種一劑新冠疫苗。

他又提到爆發第五波疫情至今已有逾百萬人受感染，近1成半為兒童個案，即平均每6、7個病人就有一名兒童染疫，惟年幼患童病情變化較急，提出以下建議：

家長應先為患童做快速測試以確定受感染

了解清楚有否其他家人同受感染，將已受感染家人一同隔離

如家中只得兒童最先染疫，由最熟悉患童的家人(如媽媽)儘量陪伴在側

如患童出現38.5度高燒，應特別留意日常是否吸收足夠水份或營養

觀察患童精神狀況，平日如開心及喜與人玩耍，突轉變呆滯、「唔睬人」或重覆嘔吐、面色發藍，就應盡快求醫及致電999

葉柏強提醒，負責照顧患童的家人應保持冷靜，尤其面對2歲或以上幼童，感不適或呼吸困難等未可自己表達，就需靠熟悉的家人觀察，定期量體溫、留意精神狀況或飲食習慣有否轉變，記錄染疫幼童每日飲食次數、作息時間，包括小便次數：

要知嬰幼兒吸收足夠水份，準確就是看小便次數及份量，2歲以下幼童如突然呆滯、飲食轉差，或直情沒有飲水，情況就需關心

他提到，現時3歲以上幼童接種新冠疫苗後，即使受感染，病毒量會較低，壓抑病毒繁殖機會，故康復速度較快，一般於3、4日後症狀就慢慢舒緩，一周後就可由陽性轉陰性；惟2歲以下童未能接種「較蝕底」，感染後症狀可持續1至2周：

少少擔心會出現長新冠情況，如小朋友感染嚴重需治療入院，長遠要看看身體活動能力、體質等。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳正怡