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【打擊毒品】警方突擊搜查元朗賽馬會美沙酮中心外一帶　拘兩男檢市值3.8萬元海洛英

社會 20:22 2022/04/05

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警方突擊搜查元朗賽馬會美沙酮中心外一帶，拘兩人檢市值3.8萬元海洛英。（警方圖片）

元朗警區特別職務隊人員今日（5日）進行打擊毒品行動，突擊搜查元朗賽馬會美沙酮中心外一帶，並分別先後拘捕2名本地男子。

行動中，人員共檢獲約34.6克懷疑海洛英，毒品總市值約3.8萬元。一名59歲姓朱男子及一名65歲姓黃男子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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責任編輯：李榮忠

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