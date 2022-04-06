【加強防疫】港珠澳橋隔離設施首2天入住率8成　警方管理冀以人為本

▲ 港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施在3月中啟用。（黃傑偉攝）

為阻截第五波疫情傳播，港府在中央政府協助下興建多個社區隔離設施。其中在3月啟用的港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施，由警方負責管理，營運首2天日入住率已達8成，警方駐守人員富前線經驗，期望以人為本，為入住人士提供優質服務。

港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺馬適路兩個社區隔離設施，在中央政府支援下僅以2星期建成，在上月11日交付保安局，再轉交由警隊統籌管理。

警24小時駐守 盼服務以人為本

警務處高級督察王韻儀表示，由警隊丙、丁部門組成的應變部隊，被調派到保安局抗疫特遣隊，負責統籌及管理2個設施，由2名總督察帶領70名人員作24小時駐守管理。警方在11日接收設施，隨即展開統籌，包括協調各部門及物流安排，成功令到設施可按原定時間、翌日正式投入服務。

港珠澳橋設施提供382間房間、約1,100多張床位，劃分配2個大區及7個小區管理，每個小區約50間房間，警方在各小區提供24小時熱線；當入住人士隔離期滿，警方會安排專車接送到港鐵東涌站，以便市民離開。

王韻儀形容，以前香港大型隔離設施較少，管理經驗不多，警務人員都是從實際營運上不斷學習、改進流程，希望提供以人為本的服務，她舉例會抽樣檢查食物質素，磅重量溫，如有問題會即時向食物供應商反映。而且駐守人員都是警員，受過嚴格訓練，有豐富前線經驗及高度應變應力，能應付各類突發事件。

由於設施鄰近機場，警方亦特別準備耳塞予入住人士。王韻儀提到，有嬰孩因對飛機噪音敏感，難以入睡，警務人員隨即安排其家人調往其他較適合的隔離設施，反映警方管理從善如流，市民的一句致謝，都會令人員感到開心欣慰。

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記者：黃傑偉、蘇文軒