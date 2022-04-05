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【疫苗接種】今日只有1.5萬名市民接種疫苗　近2個月來最低

社會 21:20 2022/04/05

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（林宇翔攝）

市民持續接種新冠疫苗，今日（5日）單日再多15,938人接種新冠疫苗，當中有1,597人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾32.4萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口61.4%

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,530萬劑，累計逾621萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口92.2%；另累計574.7萬人已打次針，佔85.3%；另有約288.4萬人已接種第三劑疫苗。

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責任編輯：李榮忠

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