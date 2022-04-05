【抗疫支援】2區民政事務處向露宿者派防疫包　呼籲周五起一連三日進行快速測試

▲ 民政事務處向露宿者派防疫包。（政府新聞處圖片）

民政事務總署轄下的各區民政事務處自上周六起，陸續向全港住戶派發「防疫服務包」。

深水埗和油尖旺區民政事務處昨日聯同非政府機構派員，到該區露宿者聚集點派發「防疫服務包」，鼓勵他們自願進行快速檢測。

深水埗民政事務處昨午聯同救世軍和深水埗區福利專員，向露宿者派發防疫包。油尖旺民政事務處則聯同油尖旺區福利專員及救世軍露宿者綜合服務隊，到尖沙咀香港文化中心一帶向露宿者派發「防疫服務包」。

各區民政事務處會繼續透過各種渠道陸續派發「防疫服務包」，並呼籲市民在4月8、9及10日進行快速檢測，達致「早發現」的抗疫目標，盡快切斷社區傳播鏈。

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責任編輯：陳梓蔚