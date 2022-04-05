【國際比賽】第三屆國際聯校外匯算法交易決賽　中大團隊奪3獎成總冠軍

▲ 第三屆國際聯校外匯算法交易決賽，中大團隊奪3獎成總冠軍。（演算交易協會）

演算交易協會於2022年4月3日在線上舉辦第三屆國際聯校外匯算法交易挑戰總決賽，為全球首個運用區塊鍊及 NFT 技術的算法交易比賽。由香港中文大學量化金融一年級生組成的 Plutus 團隊獲得「最佳回報」、「最佳夏普比率」、「最佳策略設計」各分項比賽冠軍，隊伍應用 LSTM 模型分析每日外匯消息、宏觀經濟數據，以達致投資組合優化。得獎隊伍們將會獲得總值$6,300美金作為獎金，並獲得主辦單位的實習或全職工作機會。

本次比賽首次對全球所有大學生開放，比賽的報名反應熱烈，獲得約200名學生報名參與。參加團隊分別來自各大本地院校包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學及香港理工大學，亦有來自海外知名學府，包括澳洲麥格理大學及美國芝加哥大學。

比賽得到投資推廣署、香港科技園、香港數碼港、香港特許金融分析師學會、亞洲金融科技師學會及HKAI LAB支持，評判團由各大學教授及業界精英組成，包括香港大學經濟管理學院副院長房育輝、微軟環球科技策略師賴志偉、香港特許金融分析師學會副會長何敏等。

演算交易協會聯合創辦人兼主席曾啟邦指，比賽目的是培養下一代算法交易人才，以推動不同地區的金融科技行業。通過比賽，參賽者不僅可以應用他們的學術知識，還可以磨練技能提升競爭力。

演算交易協會將與資產管理公司合作，啟動基金經理培育計劃，並鑄造約 60 個 NFT 來存儲算法，如同虛擬基金經理，NFT 科技將資產管理公司和算法連接，NFT 持有者可連接賬戶進行自動交易，實現資產管理自動化及去中心化 。

第三屆國際聯校外匯算法交易挑戰分為三個回合，報名團隊於去年11月，先向大會遞交投資方案。第二回合為期兩個月，隊伍編寫交易算法，並在 Algogene 的回測引擎上進行測試，然後提交程式碼。評委將以回報、波動性、穩健性和實用性對交易算法進行評估，以選擇晉級團隊。成功晉身的總決賽隊伍需要在樣本外數據進行前向測試及即市模擬交易，大會以回報、夏普比率 (Sharpe Ratio)、策略設計三方面，從而決定名次。

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責任編輯：李榮忠