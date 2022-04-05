【內地支援】內地中醫專家組據港疫情　擬定中醫藥應用指引　

▲ 內地中醫專家組據港疫情，擬定中醫藥應用指引。（港府提供）

於3月29日抵港的內地中醫專家組今（5日）繼續訪港行程，並參與下午舉行的中醫藥抗疫臨床應用方案業界交流會，向本港中醫藥業界代表介紹有關方案的内容；有份出席的食衞局局長陳肇始引述中醫專家組提出了「三易」，包括「易懂」、「易行」和「易得」方面的工作，強調港府定必會積極跟進落實有關建議，全面發揮中醫藥在抗擊疫情的優勢和作用，從而進一步推動香港中醫藥發展。

專家組在內地使用中醫藥抗疫的經驗及基礎上，根據香港疫情的具體情況以及是次訪港考察行程中的發現，在香港現有臨床方案的基礎上，擬備了一套中醫藥抗疫臨床應用方案，就不同層面及對象（包括無症狀感染者、輕症患者、入住隔離設施的患者及康復人士）應用中醫藥提供指引，供中醫藥界及廣大市民參考。

交流會由中醫中藥發展委員會中醫業小組委員會前主席馮玖教授主持，出席交流會的中醫藥界代表包括中醫中藥發展委員會轄下的中醫業小組委員會主席陳永光教授，及中藥業小組委員會主席李應生、香港中醫藥管理委員會主席胡梁子慧、香港中醫藥管理委員會轄下的中醫組主席王如躍醫師，以及相關委員會的委員；食衞局、衞生署和醫院管理局代表亦有出席。



陳肇始表示衷心感謝仝小林院士率領中醫專家組來港考察，指導香港的中醫藥防疫抗疫工作，並指專家組來港短短一星期，已經到訪過不同設施進行實地考察，並與各中醫藥界持份者進行會面，深入了解香港中醫藥在疫情防治不同層面的實際情況。

陳肇始又形容交流會是一個非常難得的機會，讓中醫專家組與本港中醫藥界代表分享有關方案的內容，並進行交流；中醫中藥發展委員會及香港中醫藥管理委員會都是推動香港中醫藥發展的重要持份者，呼籲各位向所屬團體及組織的會員進一步推廣中醫專家組的方案，讓更多市民及中醫藥同業參考。港府也會隨即加大宣傳力度，向市民推廣運用中醫藥防疫抗疫的資訊。

最新影片: 【湊得輕鬆啲】疫下親子困獸鬥易致衝突焦慮 心理學家6招緩解：忌否定孩子情緒

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：鄧凱文