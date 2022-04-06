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【特首選舉】李家超下午約5時15分見記者　宣布辭職準備參選特首

政治 13:17 2022/04/06

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政務司司長李家超。（資料圖片）

據了解，政務司司長李家超將會於今日下午約5時15分見記者，宣布辭去政務司司長一職，準備參選今屆特首選舉。

中聯辦今日會見多名選委。據悉，會面中透露，政務司司長李家超將是唯一獲支持的下屆特首人選，呼籲選委支持。而全國政協副主席梁振英將任選委會總召集人，其陣營將全力支持李家超參選；現屆特首林鄭月娥陣營亦有人助選。李家超向特首和中央辭職後，料獲中央特事特辦快速批准，以展開競選工作。

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責任編輯：陳葆琳

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