【第五波疫情】劉國勳：政府已備妥退還3幢公屋隔離設施方案　確認疫情無反彈即可實行

▲ 據了解，政府已準備好退還3幢公屋隔離設施方案。（資料圖片）

皇后山邨皇溢樓、皇澄樓及荔景邨恒景樓早前被用作社區隔離設施，部份居屋需要延遲入伙。民建聯立法會議員劉國勳透露，3幢大廈現時已暫停接收新冠患者，而政府亦已準備好退還方案。

劉國勳補充指，現時本港面對禁飛令取消和多個公眾假期來臨，據其了解，政府計劃先觀察一段時間，確認無反彈才公布退還大廈予房委會。

參考上次駿洋邨的退還安排，在政府公布交還房委會後，仍需2至3個月進行善後，才可交還入伙。

政府早前宣布，將未入伙的粉嶺皇后山邨第一和第七座，以及葵涌荔景邨恒景樓改裝作隔離設施。有約1,260個已獲預配的家庭要延遲入伙。被徵用的皇后山邨第一和第七座，共提供超過2500個單位，當中有約880名公屋申請者已接受預配第一座單位；第七座則未開始進行預配。荔景邨恒景樓提供540個單位，約380名公屋申請者已接受預配。

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責任編輯：陳梓蔚