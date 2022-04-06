【自主學習】三月百課使命延續　將邀名校教師加入　每日放學恒常推多元免費網課

▲ 「三月百課」由陳葒（後排右）領軍，骨科專科醫生袁智斌（後排左）亦有份參與義教，令基層家庭學生受惠。 （梁偉榮攝）

全港學校上月起突然提早放「暑假」，由一班有心人發起免費網課項目「三月百課」，首3周已吸引逾40萬人次觀看。由於學生、家長反應熱烈，領軍的「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒決定延續項目使命，未來繼續恒常推出多元化免費網課，每日放學時段推1至2節課，涵蓋更多STEM、運動及環保課題。

他更希望推動家長、教師自學，包括邀請Band 1名校教師加入講課、分享教學法，除讓學生受益，讓元朗村校學生都能上名校老師課，其他教師也可以互相學習交流，真正打破教學資源不平均問題。

增健兒教運動 與聾啞人士溝通

針對小學及初中學生的「三月百課」免費網課自3月14日推出至今，已有44萬次收看次數，原名「香港戰疫自學網」（現已改稱「香港自學網」）Facebook專頁及YouTube頻道，已獲約1萬人訂閱或追蹤讚好。

【提早暑假】「三月百課」動漫極地探險影片受捧 小學生：比學校網課有趣（詳情即看：【下一頁】）

▲ 香港自學網（Free Classroom Online）YouTube頻道有近1萬人訂閱。（網頁截圖）

率領一班義工創建平台的陳葒接受本報專訪表示，最初只是希望協助學生度過突如其來的長假期，但近日收到大量家長查詢項目會否延續下去，在排滿165堂網課後，亦收到許多個人或團體單位表達希望參與義教，故在項目推出兩周左右，便開始構思延續下去，現決定在4月14日三月百課結束後，休息約一周後繼續恒常推出多元化網課。

陳葒透露，曾構思以長假期或周末限定形式出片，最終卻選擇了最花心力時間的方案，決定以網上學習版的兒童節目「放學ICU」般，每逢周一至五放學後推出個多小時、1至2堂的網課，並會在假期間推特別題材。

除現有較受歡迎內容會得以延續，例如動漫、極地體驗及軍事等，平台日後亦會與更多不同專業界別合作，新增內容例如精英運動員教運動、與聾啞人士溝通技巧，以及綠色能源及溫室效應等環保議題，並構思請調酒師等特別行業人士分享。

老師互相交流 陳葒：盼教學資源平等化

陳葒表示，未來會推出家長教育系列，再下一步是邀請學校「名師」加入講課，讓教師不受教育局官方平台限制，透過其平台自學交流，打破香港中小學界封閉環境，「基層學生原來都可以上到St. Paul Co-ed名師嘅課，令教學資源進一步平等化。」他說暫未邀請頂尖名校名師支持，料或會受到校方阻撓，但其理念已獲一些學校成績不俗的校長認同，「照計係個Honour嚟嘅，你是名校老師，年年教出學生80%攞A，但你咁勁淨係教到30個學生；你啲秘笈唔好收埋哂，元朗村校學生都應該學到。」

陳葒早年創辦補天、「小島學園」及長沙灣非應試補習中心等，曾想過擴大實體課規模，卻面對租金及人手等營運壓力，第5波疫情突然來襲反令他初嘗運作大規模網課平台，首播遇過黑客入侵，僅靠約10名義師恒常負責聯絡義師「追片」、解答家長問題等，長遠一定要有全職員工協助，「若尋覓資助亦擔心受到掣肘，故目前只好見步行步，希望平台能夠繼續運作下去。」

▲ 陳葒率領一班有心人推出的「三月百課」使命將延續下去，並希望邀請名校教師加入授課，打破教學資源不均問題。（梁偉榮攝）

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記者：馮琪雅