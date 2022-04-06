【提早暑假】「三月百課」動漫極地探險影片受捧　小學生：比學校網課有趣

▲ 就讀小四的蕭同學，最愛在「三月百課」重溫教編程遊戲的影片。（梁偉榮攝）

面對突如其來的「暑假」，學校大規模網課也被禁，不少家長對坊間網課資源需求極大，而「三月百課」的動漫及極地探險等免費課課亦大受歡迎。有就讀小四的蕭同學最愛在平台上聽故事，亦學習到編程射擊遊戲及隱形戰機等知識，形容比起沉悶的學校網課更有趣。

小四生愛聽故事 學編程遊戲

三月百課逾100條影片可以在網上重溫，其中6條影片在YouTube觀看次數均超過1萬次，最受歡迎的是講王子故事的「故事飛船」、動漫學日本文化的「多啦A夢揮起鬼滅之刃」，以及由身在外地的世界首位華裔極地嚮導張偉賢講課的「點止有企鵝」，學生在留言區反應亦相當踴躍。

發起人陳葒認為，學校臨時臨急要放「特別假期」，但被教育局禁止大規模上網課，當局理應第一時間為學生設想，惟官方提供的網上學習資源不足，他才聯同一班有心人推出大量免費網課，同時推動學生自學非應試教育課程。

蕭生與太太及兩名就讀小學的兒子居於葵涌公屋，他坦言這個「暑假」令他感困擾無助，既要放棄搬運散工、全時間照顧兒子，因學校支援不足，他亦要自行尋找網課資源。他續指，疫情持續兩年多，十分擔心兒子的英文根基不穩固，幸好兒子能夠透過三月百課重溫3年級程度的英文課，他亦對編程遊戲的網課影片亦特別感興趣。

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記者：馮琪雅