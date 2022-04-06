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【提早暑假】骨科醫生基層出身響應網上義教　學生見骨折X光片不敢再跳跳紮

社會 06:00 2022/04/06

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骨科專科醫生袁智斌參與「三月百課」網上義教，以骨折X光片來輔助教學。（「香港自學網」影片截圖）

「三月百課」由坊間不同界別的義師網上講課，本身是3名兒子父親的骨科專科醫生袁智斌，亦初次向中、小學生講授一些日常生活中的骨科小知識，例如不要經常低頭玩電話及在家中「跳嚟跳去」，意外獲不少學生即時留言， 有學生看到骨折X光片即留言說「好可怕」及不敢再跳跳紮。

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袁智斌是中大及港大名譽教授，育有3名分別就讀幼稚園至小學的兒子，他表示明白現今學生競爭壓力大，加上疫情令家長面對極大挑戰，故響應呼籲參與網上義教，出一分力助基層度過「暑假」。

他在首課教授日常生活中的骨科小知識，解釋父母平日經常鬧子女「坐好啲」、不要經常低頭玩電話，以及不要在梳化跳下來的背後原因，「可能係子女都覺得好無聊嘅嘢，畀佢哋諗吓有咩原因、有咩壞嘅影響。」例如運用骨折的X光片等材料，讓學生明白受傷的影響；他明白學生上網課怕悶，故亦有加入卡通人物吸引學生眼球。

疫下談夢想　添信仰元素

此外，他亦會在第二課跟學生在疫情下談夢想，並加入信仰元素，分享一些生活態度，以及病人的正能量小故事，「當年我都好基層，環境好似感覺上低人一等，所以諗吓有無方法幫佢哋加吓油。」他形容三月百課活動多元、有意義，疫情下基層學生亦難參加課外活動，如有機會亦希望繼續參與義教，助學生增廣見聞。

【自主學習】三月百課使命延續 將邀名校教師加入 每日放學恒常推多元免費網課（詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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