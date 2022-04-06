【打擊罪行】深水埗及東涌冚非法賭檔　警方拘捕16人兼罰款

▲ 警深水埗冚非法賭檔。（警方提供）

警方今日（6日）表示，在深水埗及東涌搗破懷疑非法賭檔，拘捕16人。

警方指，凌晨突擊搜查南昌街199號一個住宅單位，搗破懷疑非法百家樂賭檔，檢獲1部電腦、8部電視屏幕、1張百家樂賭氈，約32350元賭款及約面值56510元籌碼。

行動中，警方拘捕一名76歲姓潘本地女負責人涉嫌經營賭博場所，一名28歲姓蘇本地男子涉嫌協助經營賭博場所，兩人亦同時涉嫌違反防疫規例（第599G章），將被提出檢控。另外，3名本地男子、1名本地女子，年齡介乎49至78歲 ，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕，亦涉嫌違反防疫規例，遂向他們發出定額罰款通知書。



另外，警方亦在東涌逸東邨一個公屋單位，搗破懷疑非法賭檔，拘捕9人。

行動中，拘捕一名58歲姓盧本地女子及一名94歲姓羅本地女子，涉嫌經營賭博場所及違反（第599G章）。另外2名本地男子及5名本地女子，年齡介乎41至60歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。同時涉嫌違反防疫規例（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。



警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，一經定罪，可被判處罰款5萬港元及監禁9個月。

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責任編輯：余思嵐