【封區檢測】因應大廈多宗確診個案涉變異病毒株　港府圍封鑽石山宏景花園第三座【不斷更新】

▲ 圍封強檢。（譚以諾攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【16:30】港府圍封鑽石山宏景花園第三座

港府指，因應由於近日發現多宗曾在鑽石山宏景花園第三座居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，並於今日下午4時半起，限制鑽石山宏景花園第三座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（7日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:00】港府圍封屯門欣田邨逸田樓

政府今日（6日）下午４時起，圍封屯門欣田邨逸田樓，政府目標是在明日（7日）約下午1時完成此行動。當局指，上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。



【14:33】長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣、怡秀閣無人未進行強制檢測

長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣、怡秀閣約中午12時宣布已完成強制檢測行動。政府共檢查了245名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。相關執法行動於約下午1時15分完成。

政府亦提醒沒有應門的12户居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【13:20】屯門欣田邨喜田樓有34人未進行強制檢測

屯門欣田邨喜田樓上午約9時30分完成強制檢測行動。政府共檢查了約350名受檢人士的檢測報告，發現有34人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於上午約11時30分完成

【12:00】長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣及怡秀閣約0.6%住戶染疫

長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣及怡秀閣約593名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現4宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、消毒用品、快速抗原測試套裝和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪282戶，當中12戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:19】屯門欣田邨喜田樓約1.32%住戶染疫

屯門欣田邨喜田樓上午約9時30分完成強制檢測行動。其間約2,200名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現29宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約1,020戶，當中約150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組