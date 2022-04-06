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【封區檢測】屯門欣田邨喜田樓2,200人受檢　發現29宗陽性及1宗不確定【不斷更新】

社會 10:24 2022/04/06

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圍封強檢。（譚以諾攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【10:19】屯門欣田邨喜田樓約1.32%住戶染疫

屯門欣田邨喜田樓上午約9時30分完成強制檢測行動。其間約2,200名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現29宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約1,020戶，當中約150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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