【李家超辭職】消息：李家超今宣布辭職參選特首　多名建制將助競選工程

可靠消息表示，政務司司長李家超今日會宣布辭職，參加行政長官選舉。據知，他已著手籌組競選團隊，多名建制人士將協助其競選工程。

按照程序，特首林鄭月娥收到李家超請辭後，會呈交中央，待國務院批准，期間李家超暫時休假。建制消息指，中央料將會特事特辦，快速批准李家超的辭職。

另外，中聯辦今日將與部分選委代表會面，包括政協常委、政黨代表、全國性團體代表等，料討論特首選舉安排。

建制消息表示，各建制核心早前收到溫馨提示，要求切勿過早行動或表態，包括須封口不評論人選，以及暫時不提名任何人，有關提示直至昨日仍然有效。有資深建制派相信，選戰形勢將明朗化，封口令和不提名令，料可解除。

▲ （陳靜儀攝）

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