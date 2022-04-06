  • 25°C
香港時間 : 2022406日 (週三) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！

娛樂 11:22 2022/04/06

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

TVB劇《金宵大廈2》現正播放，于洋、鄭子誠和曾展望均獲得好評。

TVB劇《金宵大廈2》一連兩晚播出單元故事「七樓半」，劇情講述陳生力（于洋飾）、陳喜力（鄭子誠飾）及陳健力（曾展望飾）三爺孫為了金宵大廈一個單位的業權而不顧親情，三人終因為人體自燃而死。

于洋、鄭子誠和曾展望均獲讚演得好，不少觀眾更認為鄭子誠的演技超班，有望問鼎台慶獎項。

【金宵大廈2】陳山聰領軍上Concert WFH唱情歌　鄭子誠座陣聲音導航

最新影片：After Class專訪

觀眾反應佳

《金宵大廈2》播出後叫好叫座，觀眾認為劇情燒腦又緊湊，紛紛表示「又要驚又要睇」。

觀眾留言大讚：「故事有心思，且做足事前準備功課！」、「三爺孫個故事好正，寫實得嚟又恐怖。」、「有喜劇效果同時具備刺激感，搞笑又似鬼片。」

當中，于洋、鄭子誠和曾展望於「七樓半」的表現理想，觀眾表示：「于洋同鄭子誠兩位老戲骨演得好好！」、「被于洋嚇倒了！鄭子誠好好戲！曾展望也OK！」、「鄭子誠的表情細節演得很到位！」、「陰謀誠演技超班，今年應該有獎吧！」

【金宵大廈2】于洋飲珍珠奶茶出事有根據　李施嬅非人道對待精神病患者真有其事

    點擊圖片放大
    +20
    +19

加國返港

鄭子誠畢業於加拿大多倫多的一所大學的設計系，並主修時裝及採購，曾在當地擔任過多元文化電台唱片騎師和櫥窗時裝設計師。

1990年，鄭子誠在朋友介紹下從加拿大返港，便開始在香港電台工作。

直到1993年，他獲亞洲電視挖角任職亞洲電視對外事務部副總監，然而他於工作半年後有感自己未能勝任而選擇離職。

在有線電視成立不久之時，鄭子誠獲推介去從事配音及主持工作。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

完美奸人

到了1996年，鄭子誠加入TVB任《城市追擊》突發組外景主持，之後獲《真情》監製徐遇安看上，加入劇組飾演反派角色李子浩，並火速入屋。

鄭子誠於演藝生涯中演過不少奸角，因而被稱為陰謀誠，不少觀眾表示看見其樣子已感到畏懼，奠定完美奸人地位。

2018年，鄭子誠於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲頒「專業演員大獎」，以表揚過去的努力。不少觀眾期望他能再下一城，獲得更多肯定。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金宵大廈2】李施嬅出浴+性感睡衣登場　陳山聰看着鏡道歉埋伏線
11:49 2022/04/05
【金宵大廈2】李施嬅出浴+性感睡衣登場　陳山聰看着鏡道歉埋伏線
【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格　考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰
13:59 2022/04/05
【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格　考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰
【金宵大廈2】于洋飲珍珠奶茶出事有根據　李施嬅非人道對待精神病患者真有其事
17:49 2022/04/05
【金宵大廈2】于洋飲珍珠奶茶出事有根據　李施嬅非人道對待精神病患者真有其事

你可能感興趣

【金宵大廈2】李施嬅出浴+性感睡衣登場　陳山聰看着鏡道歉埋伏線
11:49 2022/04/05
【金宵大廈2】李施嬅出浴+性感睡衣登場　陳山聰看着鏡道歉埋伏線
【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格　考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰
13:59 2022/04/05
【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格　考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰
【金宵大廈2】于洋飲珍珠奶茶出事有根據　李施嬅非人道對待精神病患者真有其事
17:49 2022/04/05
【金宵大廈2】于洋飲珍珠奶茶出事有根據　李施嬅非人道對待精神病患者真有其事
鄭子誠 于洋 曾展望 演員 金宵大廈 綠葉 TVB 電視劇 娛樂人物職業 娛樂機構

最高瀏覽

【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格　考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰
13:59 2022/04/05
【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格　考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰
【好人好事】深水埗遇陌生男户口結餘只剩$97未能提款　好心人主動轉賬$5湊夠數取錢
14:51 2022/04/05
【好人好事】深水埗遇陌生男户口結餘只剩$97未能提款　好心人主動轉賬$5湊夠數取錢
【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應　小方自責辜負女友：精神有少少出軌！
13:53 2022/04/05
【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應　小方自責辜負女友：精神有少少出軌！