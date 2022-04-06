【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！

▲ TVB劇《金宵大廈2》現正播放，于洋、鄭子誠和曾展望均獲得好評。

TVB劇《金宵大廈2》一連兩晚播出單元故事「七樓半」，劇情講述陳生力（于洋飾）、陳喜力（鄭子誠飾）及陳健力（曾展望飾）三爺孫為了金宵大廈一個單位的業權而不顧親情，三人終因為人體自燃而死。

于洋、鄭子誠和曾展望均獲讚演得好，不少觀眾更認為鄭子誠的演技超班，有望問鼎台慶獎項。

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觀眾反應佳

《金宵大廈2》播出後叫好叫座，觀眾認為劇情燒腦又緊湊，紛紛表示「又要驚又要睇」。

觀眾留言大讚：「故事有心思，且做足事前準備功課！」、「三爺孫個故事好正，寫實得嚟又恐怖。」、「有喜劇效果同時具備刺激感，搞笑又似鬼片。」

當中，于洋、鄭子誠和曾展望於「七樓半」的表現理想，觀眾表示：「于洋同鄭子誠兩位老戲骨演得好好！」、「被于洋嚇倒了！鄭子誠好好戲！曾展望也OK！」、「鄭子誠的表情細節演得很到位！」、「陰謀誠演技超班，今年應該有獎吧！」

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加國返港

鄭子誠畢業於加拿大多倫多的一所大學的設計系，並主修時裝及採購，曾在當地擔任過多元文化電台唱片騎師和櫥窗時裝設計師。

1990年，鄭子誠在朋友介紹下從加拿大返港，便開始在香港電台工作。

直到1993年，他獲亞洲電視挖角任職亞洲電視對外事務部副總監，然而他於工作半年後有感自己未能勝任而選擇離職。

在有線電視成立不久之時，鄭子誠獲推介去從事配音及主持工作。

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完美奸人

到了1996年，鄭子誠加入TVB任《城市追擊》突發組外景主持，之後獲《真情》監製徐遇安看上，加入劇組飾演反派角色李子浩，並火速入屋。

鄭子誠於演藝生涯中演過不少奸角，因而被稱為陰謀誠，不少觀眾表示看見其樣子已感到畏懼，奠定完美奸人地位。

2018年，鄭子誠於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲頒「專業演員大獎」，以表揚過去的努力。不少觀眾期望他能再下一城，獲得更多肯定。