【第五波疫情】林鄭月娥：日後或要求市民進入特定場所前進行快測 【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

特首林鄭月娥今早（6日）繼續主持例行的抗疫記者會，出席官員包括保安局局長鄧炳強、署理民政事務局局長陳積志、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【12:05】至今已抽查2.9萬宗呈報個案

徐樂堅指，當局至今已抽查2.9萬宗呈報個案，發現當中1%至2%核酸測試應為陰性，會再跟個案是否屬假陽性或涉及假資料，現發現3宗懷疑呈報假資料。

【11:50】林鄭月娥指學童未打針不影響回校上課

林鄭月娥重申，疫苗接種是讓社會盡快復常的手段，但強週打針與否不會影響學童能否回校上課。但她表示，復課後，每間學校或會按教育局指引，有打針及未打針的學生，能夠參加的學校活動或會有所分別。

【11:45】林鄭月娥指尚未收到任何官員辭職信

有消息指政務司司長李家超今日內會遞交辭呈競選特首。林鄭月娥指，直至離開辦公室的一刻，尚未收到任何官員辭職信，她亦不會評價有關第六屆行政長官選舉的任何事項。詳情即看：【下一頁】

【11:40】鄧炳強指確診者如有需要可選擇入住隔離設施

鄧炳強強調，隔離令是有效法律文件，若違反是違法行為。此外，消防處會向陽性人士發出短訊，提示受感染人士。確診者即使無被安排入住隔離設施，確診者如有需要仍可選擇進入。鄧炳強指有關短訊不是隔離令，不是規定確診者必須入住，只是為他們提供多一個選擇。

【11:30】徐樂堅交代全民快測需知

當局要求市民檢測陽性24小時內。當局會檢視患者身體狀況是否適合家居隔離，特別是死亡、重症機會較高的高風險人士，包括70歲以上、5歲以下、28周或以上孕婦、免疫力弱人士，如愛滋病患者、須洗腎、洗肚病人等，若不能自行留意身體情況，便不適合家居隔離。

至於一般市民，則會按4個問題視乎情況是否安排隔離。

1：會否與其他非家庭成員共用洗手間，如居於劏房等。因Omicron傳播性高，患者如屬相關情況，則不適合留家隔離。

2：家中能否有獨立房間？若有則可家居隔離。

3：家中能否設確診者專用洗手間或用後立即進行消毒？若有則可家居隔離。

4：家庭成員是否為高風險人士？如有則不合適家居隔離。

【11:20】徐樂堅引述專家指早上做快測的結果會更準確

徐樂堅表示，新冠網上呈報平台由3月7日運作至今近一個月，當中申報的快速測試及核酸比例各佔一半。截至4月5日，核酸陽性個案共收到73萬宗呈報，快速測試平台共收到43萬宗呈報。

徐樂堅引述專家指，早上做快測的結果會更準確，提醒市民早上檢測結果呈陽性，切勿上班。

【11:15】今日大致完成將防疫服務包派送予全港270萬戶家庭

陳積志表示，過去4日已派發265萬個防疫服務包，當中11.6萬防疫服務包是當局逐家逐戶派發予基層家庭，預料今日大致完成將防疫服務包派送予全港270萬戶家庭。未收到防疫服務包的市民，可由明日起到補領站領取。詳情即看：【下一頁】

【11:10】日後放寬措施或要求市民進入特定場所前進行快測

林鄭月娥指，全民快測可讓確診者早日知道自己是感染人士，並方便當局安排隔離。此外，她指全民快測可讓未習慣快測市民多使用有關工具，有利於日後放寬措施，或要求市民進入特定場所前進行快測，現要定期快測已包括院舍員工院友、建築地盤、前線抗疫人士，日後會包括DSE考生，可為日後工作做熱身。

林鄭月娥表示，社會對全民快測反應正面，有專家支持，其成本低方便市民。現已接近完成派發防疫服務包工作。

【11:05】核酸檢測確診率2.42%

林鄭月娥指，圍封檢測初步陽性持續下降，由半個月找出個案比例5.5%降至4月4日約0.45%。近日每日進行核酸檢測超過8萬，確診率由半個月前的7.35%降至至最新2.42%。

當局研究1萬人當刻患病率，用快速檢測檢視當中有多少人呈陽性，包括曾感染未康復，體內快測呈陽性，由半個月前的1.82％降至昨天的0.31%。

【11:00】政府交代一連三日全民快檢的準備工作

林鄭月娥指，今日將針對4月8日至10日，政府就一連三日每天快檢的準備工作，並就整體疫情作分析。

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記者：TOPick 港聞組