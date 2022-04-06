【全民快測】本周起連續3日市民自願快測　防護中心拆解快測最準確時間

▲ 行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

政府呼籲全港市民本月8日至10日每日進行快速抗原測試一次，並在24小時內呈報陽性結果。特首林鄭月娥今早（6日）繼續主持例行的抗疫記者會，出席的官員包括保安局局長鄧炳強、署理民政事務局局長陳積志，以及衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

港府向全港住戶開始派遞「防疫服務包」，內含兩盒中成藥、抗疫用品包括20包快速抗原檢測包、口罩KN95、抗疫資訊手冊及心意卡。特首林鄭月娥今早表示，近日每日確診數字由3月21日的1.4萬宗跌至昨日的3,254宗，認為疫情的數字仍然是高，未能鬆懈。

她說，全民快測的目的可快速檢視全港的感染情況，有利日後製定措施，亦可讓市民盡早得知自己是否染疫，呈報後會安排他們作隔離；另亦可讓未常用快測工具的人士多預習使用快測，以便日後有機會要求部分進入部分場地者要做快速抗原測試，包括考DSE的學生。

她說，公布有關消息後，社會的反應正面，專家亦十分認同全民快測的措施，而港府派遞「防疫服務包」的工作亦接近完成，當局亦很快會在全港九多個地方設「補發點」。

署理民政事務局局長陳積志表示，過去四天，在全港十八區派發265萬個「防疫服務包」，有信心今日可完成270萬個家庭的派發，而仍未收到的人士，可在明天起在全港89個補發站領取。他說，如市民完用完「防疫服務包」的快測，可由明天起領取快測劑，亦會有義工為有需要人士講解如何使用，呈陽性患者也要在24小時內呈報，而當局亦會為確診者派發「防疫服務包」，當中包括血氧機、探熱器等。他說，當局每日可向5至6萬名人士派發「防疫服務包」，但為了應付本周8至10日的全民快測，而安排更多物流幫忙派發。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，快測平台一個月共呈報約43萬宗個案，過去一個多月可見，整個使用快速檢測也是很方便，引述專家指早上做快測的結果會更準確，提醒市民早上檢測結呈陽性，切勿上班，又提醒市民呈報前要影相保存紀錄，市民亦可致電1836119 查詢快測呈報。

他說，高風險人士包括病情嚴重的人士或有警告徵狀，包括：服用退燒藥後仍然發燒超過攝氏38.5度，並持續多於兩天，體温低於攝氏 35 度、抽搐、呼吸困難或氣促、、失語或不能行動、不能甦醒或不能保持清醒、胸部或腹部疼痛、頭暈或意識混亂或精神狀態明顯轉變、虛弱或腳步不穩、孕婦的胎兒活動減少或停止（適用於妊娠期 24 周或以上的孕婦）、持續不能飲食／腹瀉和嘔吐多於兩天。在隔離方面，如家庭狀況不容許須入住隔離設施，而如家庭狀況容許就可在家隔離。

他表示，快測平台是供新個案呈報，不須每日呈報，而呈報時也要有法律責任；另會要求提供居住的地點、工作地點等，以及提供患者的身體狀況。當局亦會了解患者居住環境是否合適進行隔離，包括不共用煮食或洗手間設施、安排獨立房間及專用洗手間、或在確診人士每次使用洗手間後即時清潔和消毒、或把其他未確診但屬於高風險的同住成員人士遷離居所等。

此外，當局亦會了解患者是否有其他同住成員未確診但屬於高風險人士，包括年齡屬70歲或以上人士、5歲或下小童、懷孕28周或以上孕婦、免疫力弱人士。市民可以考慮到個人風險評估以及家居環境因素，確認隔離方式，以便衞生防護中心作出安排，包括獨自進入社區隔離設施。他說，市民在上載資料後，30日內可到網頁列印隔離令。

最新熱門影片：【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳 中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩