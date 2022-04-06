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【養兒防老】成績差被當垃圾畢業返好工媽媽態度大變　港男傷心：我唔係你隻股票

親子 12:02 2022/04/06

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港男認為，媽媽當他是一隻股票。

不少老一輩仍有「養兒防老」的想法，有港男在網上討論區大呻，因自小家貧，媽媽一直對他寄予厚望，盼他出人頭地，惟他公開試成績差要讀副學士時，媽媽視他如垃圾，直至後來考入三大，找到好工作，媽媽隨即態度大變，更日日提住要供養她，令港男有感自己是媽媽持有的股票。

有港男在連登討論區以「媽咪，我唔係你隻股票」發文，他表示，自小家境貧窮，因此媽媽從小就迫他讀書，盼他能以知識改變命運。不過，媽媽的態度令他難受，從小就打他，直至高中才停止，

考得好就讚我，考得差就當我屎咁，我都係人嚟。

最新影片：

後來，他在DSE公開試成績不理想，需要讀副學士，那兩年媽媽一直視他如垃圾，看不起他，甚至天天罵他。直至他銜接上三大，畢業後找到好工作，媽媽又重新對他好，但就每天都提住要供養她。

我明呢個社會福利根本養唔到老人，但我養你係當你係媽媽，而唔係股票。

帖文引來網民熱論，不少網民認為，媽媽只視他為工具，擔心媽媽會不斷索取，甚至建議他有能力之後快點搬走。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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