【韓國天團】BIGBANG新歌一日破千萬點擊　MV四大玄機暗示解散

▲ BIGBANG新歌《Still Life》展示天團魅力。

由太陽、G Dragon（權志龍）、大聲以及T.O.P組成的韓國天團BIGBANG，睽違4年再度合體，昨日推出全新團歌《Still Life》（韓文歌名為《春夏秋冬》，歌曲上線大半日，點擊已衝破1600萬，天團魅力不減反增。

BIGBANG新歌MV在四子輸流演唱下，各成員都各有發揮，不過粉絲就從MV的蛛絲馬迹，發現暗藏四子暗示將作解散的預告。

《Still Life》的韓文歌名中譯為《春夏秋冬》，四位成員各自代表一個季節，首先MV中四人卻沒有合體的畫面，其次，歌詞不乏「離別」、「懷念」的字眼，充滿離愁傷感。

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另外，MV中又曾出現四張沒人坐的椅子；之後用4朵鮮花代表4子，表示傷感過，鮮花還是會盛開，生命依然持續。

而成員T.O.P.在昨天晚上在IG發文，以英文答謝歌迷及公司YG團隊16年的支持和幫助，並指自己人生經歷轉折期，正期待會變成可啟發別人的人，不久將來會再回歸，都在暗示著離隊的事實。

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