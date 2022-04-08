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【第五波疫情】內地專家針對不同病人提供4組治療程序　今午將會晤第2批來港流行病學專家

社會 12:10 2022/04/08

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食物及衞生局局長陳肇始。

行政長官林鄭月娥今早（8日）繼續主持例行的抗疫記者會，出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

陳肇始指，內地中醫藥專家針對如何處理香港疫情，已給予大量有用建議，包括對不同病人有不同處理方法。她指專家提供4組治療程序，當局已安排交流會讓專家向香港中醫藥團體解釋治療準則，會將這些治療方法發放讓不同人士應用。

在治療介入方面，亦有內地專家和西醫醫生在亞博會診，就病人開個案會議，檢討個案使用中藥情況。根據他們的意見，病人反應都非常好。內地專家亦和西醫見面，了解不同個案並提供不同建議，包括如何推展香港的中藥使用、如何抗擊第五波疫情以及廣泛應用中藥治療新冠病毒。

陳肇始有稱，現有第2批流行病學專家來港，提供意見控制疫情。她指現確診個案雖開始有回落，但每日仍有約2,000宗確診，今午將會與內地專家開會討論最新疫情，檢視疫情數據及作出分析。

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記者：TOPick 港聞組

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