【第五波疫情】林緯遜料今波疫情本月底完結　港府應交代全民快測呈陽性者是否須入住隔離設施

▲ 感染及傳染病醫學會副會長林緯遜。（資料圖片)

本港疫情連續2日在3,000多宗確診水平橫行，昨錄3,254宗確診，較前日微升逾百宗，中止連續11日跌勢。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，目前第五波疫情持續向下，估算今波疫情會在本月底完結。他又希望港府可清楚說明，全民快測呈陽性的市民是否否自行選擇入住或居家隔離，以及入住隔離設施的具體標準等。

林緯遜今早（6日）在電台節目中提到，目前第五波疫情持續向下，單日新增確診數字或稍有反覆，但亦未必代表整體趨勢，估算今波疫情會在本月底完結。在輸入個案方面，他說雖然今波疫情本港已經有很大比例人口染疫，但如要維持「動態清零」，就要嚴守「外防輸入」策略，而港府早前放寬入境限制一定會增加風險，認為有輸入個案的出現亦是預期之來，但強調須配合適當檢測，減少個案流入社區的機會，繼而引發下一波疫情。

至於英國出現Omicron XE變種病毒，他說，新重組的XE變種病毒株數據有限，目前談XE的影響力是言之尚早。被問到口服藥對XE變種病毒株的影響，他說，由於新冠口服藥的原理，是阻截病毒複製，而非靠免疫細胞或抗體對付病毒，故相信XE變種病毒株對口服藥成效影響不大，但可能大大減低疫苗的預防作用。

對於有數據指出，曾染疫的人士有機會再感染Omicron BA.2，他稱有研究指過去兩個月再受到感染的情況常見，惟再感染的定義須達90日或以上才可清晰分辨，否則有機會屬殘餘病毒，目前相關數據仍然有限。

政府呼籲全港市民本月8日至10日每日進行快速抗原測試一次，並在24小時內呈報陽性結果。林緯遜認為有市民不願快測或呈報的其中一個原因，是不希望入住社區隔離設施，希望港府可清楚說明，市民可否自行選擇入住或居家隔離，以及入住隔離設施的具體標準等。

他又說，如在本周末期間進行全民快測，有助找出高傳染度的患者，令下階段放寬社交距離措施時，疫情不會死灰復燃，復活節假期疫情不會反彈。

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責任編輯：郭詩詩