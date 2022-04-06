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【特首選舉】中聯辦見選委　李家超是唯一獲支持的特首人選　

政治 10:30 2022/04/06

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中聯辦今早約見選委。（梁偉榮攝）

真命天子現身。中聯辦今日會見選委，據悉，會面中透露，政務司長李家超將是唯一獲支持的下屆特首人選，呼籲選委支持。

會面中也表明，李家超今日會宣布辭職，待國務院批准及免職後，正式公布參選。

全國政協常委唐英年、全國僑聯副主席盧文端、全國人大代表黃玉山今日亦現身中聯辦。

    點擊圖片放大
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盧文端與中聯辦會面後向傳媒表示，政務司司長李家超是下任特首合適人選，若只有一名特首候選人亦沒有問題。

有建制表示，中央希望今次特首選舉採用澳門模式，即只有一人正式閘參選，料李家超將可超高票當選。

據知，李家超已著手籌組競選團隊，多名建制人士將協助其競選工程。

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責任編輯：陳葆琳

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