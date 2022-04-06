【全民自願快測】快測陽性須到方艙醫院？　一文看清呈報、隔離及入院程序

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政府呼籲全港市民本月8日至10日每日進行快速抗原測試一次，並在24小時內呈報陽性結果。當局指，快速測試平台啟用近一個月，共呈報約43萬宗個案。如市民在全民快測後檢測呈陽性，是否一定要入住隔離設施？呈報時需要提供有何資料？TOPick整合了一系列問題。

Q1 何時做快速檢測最好？

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅引述專家指早上做快測的結果會更準確，提醒市民早上檢測結呈陽性，切勿上班。採樣時先「噴一噴鼻」較易讓鼻腔有分泌液。如檢測呈陽性要先影相保存紀錄、留在家中，在快測呈報平台申報。

Q2 呈報要提供甚麼資料？

市民成功呈報後，會在隨後的24小時內收到短訊。市民可使用所提供的連結上載證明文件及下載隔離令或檢疫令。在收到短訊後24小時內完成下載文件。24小時之後將再不能登入該網站。如屬核酸測試呈陽性的人士，則請前往結果通知短訊所提供之連結，另行申報。

Q3 有何情況下需要入院？

當局又提醒高風險人士包括病情嚴重的人士或有警告徵狀，要盡快到急症室。警告徵狀包括服用退燒藥後仍然發燒超過攝氏38.5度，並持續多於兩天，體温低於攝氏 35 度、抽搐、呼吸困難或氣促、、失語或不能行動、不能甦醒或不能保持清醒、胸部或腹部疼痛、頭暈或意識混亂或精神狀態明顯轉變、虛弱或腳步不穩、孕婦的胎兒活動減少或停止（適用於妊娠期 24 周或以上的孕婦）、持續不能飲食／腹瀉和嘔吐多於兩天。

Q4 檢測呈陽性一定要入住隔離設施嗎？

當局指如家庭狀況不容許須入住隔離設施，而無明顯病徵，而家庭狀況容許就可在家隔離，當局要了解是否與家人共用煮食或共用洗手間設施，例如是劏房居民等，當局會安排他們入住隔離設施。如患者可有獨立房間隔離可以安排在家隔離。

呈報時，當局亦會在平台上要求患者提供居住的地點、工作地點等，以及提供患者的身體狀況，了解患者居住環境是否合適進行隔離，包括不共用煮食或洗手間設施、安排獨立房間及專用洗手間、或在確診人士每次使用洗手間後即時清潔和消毒、或把其他未確診但屬於高風險的同住成員人士遷離居所等。

高風險人士包括年齡屬70歲或以上人士、五歲或下小童、懷孕28周或以上孕婦、免疫力弱人士。市民可以考慮到個人風險評估以及家居環境因素，確認隔離方式，以便衞生防護中心作出安排，包括獨自進入社區隔離設施、需要家人陪同入住隔離設施、進入隔離設施時需要政府協助照顧等。

Q5 檢測呈陽性在家隔離有物資提供嗎?

當局指，呈陽性患者須要在24小時內呈報，當局會為確診者派發「防疫服務包」，當中包括撲熱息痛、血氧機、探熱器等。

Q6 何時可以領取隔離令？

市民在上載資料後30日內，可以到平台網頁列印隔離令。

Q7 家庭需要隔離，入方艙醫院須分房嗎？

方艙隔離設施同一房間只安排同一家庭入住。

Q8 快測陽性須隔離如何申請病假？

如果市民是僱員，很願意配合，不論是在家中或隔離設施隔離，都可以隔離令作為病假紙向僱主申請。

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記者：TOPick 港聞組