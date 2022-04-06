【正能量】港鐵用戶捐贈MTR分　向銀杏館捐出38元愛心飯盒套餐

▲ （銀杏館網站截圖）

港鐵今日（6日）表示，用戶捐贈「MTR分」，為弱勢社群送上愛心飯餐。

港鐵指，最近在MTR Mobile推出「MTR 分」捐贈活動，透過這個平台齊來集氣，讓登記用戶透過捐贈MTR分，一同支持銀杏館的「愛心關懷行動」計劃，由即日起至5月5日，用戶可登入 MTR Mobile獎賞換領頁面，捐贈MTR分，以4,000MTR分為一個單位捐贈支持銀杏館的「愛心關懷行動」計劃。每次匯集到兩個單位的捐贈， 港鐵便會向銀杏館捐出一個價值港幣38元的愛心飯盒套餐，包括一個飯盒及一碗抗疫湯水。

港鐵稱，希望匯集大家的力量，承諾透過是次活動，至少會向銀杏館捐贈一萬個飯盒套餐，予有需要人士。

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責任編輯：余思嵐