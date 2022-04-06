【全民快測】社組織指確診長者不擅網上申報　倡設更多電話申報方式

▲ 社組織指確診長者不擅網上申報，倡設更多電話申報方式。(資料圖片)

政府呼籲市民4月8日至10日， 連續3日進行快速測試，社區組織協會幹事連瑋翹表示，部分基層市民早前已經受感染並康復，對呼籲反應不算熱烈，亦有大量長者求助指不懂得使用快測包，甚至自行採樣方法錯誤導致流鼻血。

連瑋翹今日（6日）在港台節目指出，協會一直有派員教導長者使用快測包，但由於部份人並無智能手機，未能接收教學短片，而快測包說明書的字體又太小，協會唯有盡量上門提供教學。

近期當局已有較多宣傳，如電視播放教學短片，教導市民如何進行快速測試，令市民更加知道如何使用測試包，但現時若市民快速測試結果陽性，未必懂得經網上平台向當局的平台申報，希望政府提供更多電話熱線申請的申報方法：

現時最大的困難是，始終是「數碼鴻溝」，可以一開始因為不懂上網而延遲申報，現在想補報時，衞生署依舊發短訊予漏報的個案要求他們補交申請，但一開始因為不懂上網才沒有申請，再次發短訊依舊是不懂得如何申報。

政府明日起設立約90個「防疫服務包」補漏拾遺派發站，連瑋翹建議，延長派發站開放時間，希望令工時長的基層勞工，下班後能趕回居住地區領取。他又指，有劏房住戶反映，同屋有十多二十人居住，但只收到一個「防疫服務包」，質疑政府並不掌握住戶資料。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜