【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監

▲ 大S離婚內情原來是這樣！

台灣女星徐熙媛（大S）自與汪小菲離婚後，再突然閃婚，事件引起中港台娛圈關注，而且大S與汪小菲的消息亦不停被媒體追訪，連日來都有不少關於二人的新聞。

近日汪小菲被瘋傳與張穎穎打得火熱，更為新歡與人打架。日前又有台灣節目爆料，有圖為證汪小菲1拖2斷正，疑婚內出軌，但大S一直未有為此回應。

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爆出大S與朋友的對話截圖

原來大S早已對汪小菲死心，更不想再和他的事扯上關係，日前有媒體爆出大S於去年3月與朋友的對話截圖，向朋友訴苦，呻爆與汪小菲10年的婚姻生活像坐監一樣。

當時3月22日正是她與汪小菲的結婚周年紀念，不過她未感高興，並發言：「謝謝各位的祝福！本來我以為當女明星是最難，沒想到當媽更難！最難是當老婆！十年來……我沒去坐牢，往後就好好過了。」字裏行間都暗指婚姻生活不愉快，似乎受盡不少委屈。

▲ 最疼愛女兒。

兒子有「恐父症」汪小菲偏心女兒

大S再續指原來兒子汪希箖有「恐父症」，完全不想見汪小菲，一聽到父親要回家竟然大哭：「昨天跟箖說爸爸快回家嘍！高興嗎？結果……他大哭着說：我不要爸爸回來！我要爸爸去北京！真不知道爸爸回來會怎樣……心累！」

眾所皆知，汪小菲是「女兒控」，他亦承認自己的行為以及說話都會偏心女兒汪希玥，反而對兒子汪希箖便十分苛刻，皆因他認為女兒是要用來寵，但兒子就要有男子漢模樣，不能有半點犯錯，從而可見其重男輕女的思想，難怪他永遠在網上發文只會表達掛念女兒，並晒出與女兒合照，少有提及兒子的點滴。

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性格大男人 大S不能再忍受

另外，有指汪小菲非常大男人，要規定大S吃甚麼東西，據知二人有次到韓國旅行，大S向來喜歡吃韓式食物，但汪小菲嫌大S肥胖，勒令她不可以吃飯，更直斥她像一隻豬。

而且汪小菲每次喝醉回家，就發酒瘋把衫褲鞋襪四處亂掉，雖有家傭，但仍要大S幫忙執拾，猶如其奴隸一樣。加上二人離婚前，汪小菲長期在北京工作，兩夫妻分隔兩地，大S一直身兼父職，照顧一對仔女，認真不容易！據知指，大S因不想再浪費青春，忍無可忍下才與汪小菲離婚，這亦是她能「重新」的一個機會！