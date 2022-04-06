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【特首選舉】曾國衞：考慮延長投票時間　要求選委在不同時段進行投票

政治 13:37 2022/04/06

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政制及內地事務局局長曾國衞。（立法會直播截圖）

政制及內地事務局局長曾國衞指，特首選舉投票暫訂於5月8日在會議展覽中心的上午舉行，時間為2小時，當局現正考慮拉長投票時間，並要求選委在不同時段進行投票，盡量希望分散人流，減少聚集，防控疫情。

立法會會議繼續以線上形式舉行，今起恢復口頭質詢。民建聯議員何俊賢關注，特首候選人如何在疫情下接觸選委，及確保投票及點票程序順利舉行。曾國衞表示，目前打算在灣仔會議展覽中心進行投票及點票程序，當局因應疫情最新情況，制定不同的預案，讓選舉可以順利進行，同時附合防疫安排，減少感染機會。

另外，個別選委屆時可能被證實確診或列為密切接觸者，需要進行隔離，當局目前正研究方案，讓選委接受隔離的同時，可行使投票權利。曾國衞說，現時疫情反覆，可能出現不同的變化，當局會因應情況作出不同的考慮，作出適當的安排。

他續指，考慮到特首選舉是十分重要的安排，當局會盡量平衡疫情及選舉，並與衛生防護中心緊密了解疫情情況，又指現時候選人可透過電子平台與選委溝通，而政務司司長早前已作出適當豁免，包括提名期間可接觸選委爭取提名，如候選人資格獲確認，亦可與公眾接觸。但過程中仍有一定限制，包括必須要戴口罩、場地不可提供食物。

新民黨主席葉劉淑儀則表示，考慮到現時政府開支龐大面對財赤，認為候任行政長官辦公室應盡量減省開支，又提及上屆政府以4000萬元萬租用中環花園道冠君大廈全層及聘請人手，成立候任行政長官辦公室十分不值，現時應「慳得就慳」。曾國衞則回覆指，會適當地使用經費，以實際角度考慮安排。

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記者：陳葆琳

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