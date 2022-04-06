【金宵大廈2】于洋「詐屍」劇情被網民嗌恐怖　李施嬅解釋箇中科學根據

▲ 《金宵大廈2》出現詐屍、人體自燃的情節。

TVB劇集《金宵大廈2》昨晚（4月5日）播出的單元「七樓半」下集，劇集一大重點落於「陳伯」陳生力（于洋飾）、陳喜力（鄭子誠飾）、陳健力（曾展望飾）三爺孫的最終下場。

《金宵大廈2》劇情早前交代陳伯被不鏽鋼飲管插死，昨晚《金宵大廈2》的陳伯竟相當離奇地「識得行」，出現「詐屍」情況，畫面相當嚇人。但背後其實也有著科學一些根據。

最終因為人體自燃3人同被燒死，當中又是甚麼原理呢？

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于洋詐屍

《金宵大廈2》被不鏽鋼飲管插死的陳伯離奇地「翻生」，可以從房間走到廁所，孫仔陳健力見到後被嚇壞，更打算報警。

劇中三代從事殯儀學業的陳喜力稱聽曾老叔父說過：「如果人死了之後還會動的話，就叫詐屍 」 ，他表示自己本來也不相信，但原來是真的。

喜力更指老前輩稱詐屍狀態「可以維持七七四十九天」，而詐屍的陳伯身體漸發臭、有蟲從身體爬出。

由於畫面顏色、造型迫真，網民紛紛在討論區表示恐怖，但又驚又要睇。

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詐屍具科學根據？

「詐屍 」似乎匪夷所思，可過其實也有點科學根據，不過當然劇中出現的情況有所誇張。

《金宵大廈2》便借演60年精神病醫生的李施嬅之口作解釋，她拿起一隻剛死去的飛蛾對病人（陳山聰飾）說：「你信唔信我可以令隻飛蛾再次起飛？你故事裡面老人嘅情況就同飛蛾差不多。」

她續說：「人嘅身體四肢遍佈神經元，當神經受到外界刺激，就會將訊息傳到去脊髓裡面，令四肢產生反應。就算無咗個腦，呢個情況都會存在一段時間。」

病人聽後舉一反三，指這解釋就好像魚檔魚販把魚斬開，魚變得身首異處，但牠們的身體依然有反應。

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人體自燃

另外，陳伯三爺孫最終先後人體自燃，先是喜力按下冷氣機總掣後更著火，健力在旁卻見死不救，只想著待爸爸死後可獨吞單位。但健力最終也被陳伯推至火堆當中，三人一同燒死。

金宵大廈住客在茶餐廳討論三人的死訊，外賣員阿甘（丁子朗飾）稱人體自燃即是人體沒有接觸外在的火源，也沒有其他外在的助燃物下，突然之間自己著火。

他又指只聽過外國有發生，也真的未有聽過在香港發生。住客吳乃強（黃子雄飾）回應：「我有聽過，Spontaneous combustion」。」只是他覺得三人一起著火，太不自然、太奇怪。

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