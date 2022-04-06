【稅務寬免】立法會今日三讀通過稅務寬免條例　薪俸稅利得稅獲寬減上限1萬元

▲ 立法會三讀通過財政預算案有關稅務寬免的條例草案。（立法會直播截圖）

立法會今日三讀通過《2022年收入（稅務寬免）條例草案》，落實財政司司長最最新一份《財政預算案》的稅務寬免措施，寬減2021至2022年課稅年度百分百薪俸稅、個人入息稅及利得稅，每宗個案以1萬元為上限。

財經事務及庫務局長許正宇指，稅務寬免建議大概可以惠及約201萬名薪俸稅及個人入息稅的納稅人，以及15.1萬家企業，政府因而減少共約143億稅務收入。

許正宇表示，這次稅務寬減建議充分考慮政府的財政承擔能力，經濟狀況及社會實際需要等因素，能夠惠及最需要照顧的納稅人。政府建議的寬免安排之下，大概是99萬的納稅人及4.4萬間企業不用在2021至2022年都繳稅，分別佔薪俸稅及個人入息稅納稅人的49%，以及需要納粹企業的29%。

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記者：陳葆琳