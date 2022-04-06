【特首選舉】傳李家超辭職選特首　林鄭月娥：目前未接獲任何官員辭職信

▲ 行政長官林鄭月娥今日（6日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會。

本港確診數字連日有下跌趨勢，行政長官林鄭月娥今日（6日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會，出席的官員包括保安局局長鄧炳強、署理民政事務局局長陳積志及衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。TOPick會緊貼疫情，不斷更新。

消息指李家超今宣布辭職參選特首，多名建制將助競選工程，料中央將會特事特辦，快速批准李家超的辭職。林鄭月娥表示，現階段沒有收到任何主要官員的辭職信，亦不會評論第六屆特首選舉的任何事項。

對於卸任後的安排、外界對其任內及性格的評價，林鄭月娥先後以私人問題及香港有言論自由為由不予回應。

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記者：陳麗娜