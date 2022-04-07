【靚太安樂窩】夫婦用空間收納大法增視覺空間感　輕奢華風設計打造酒店風格廚廁

▲ 80後夫婦買入約500呎單位，利用空間收納令單位視覺有700呎。

香港住屋面積不大，想增添空間感，約500呎單位想「睇落似」700呎？一對80後新婚夫婦利用空間收納大法，善用500呎的窩居空間，令壓迫感大減。他們更為了未來的小朋友準備房間，把家居打造成輕奢華風風格。

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鄧生鄧太是新婚夫婦，由於想組織家庭及生育，因此想換一個空間較大的單位，再考慮到校網，決意靠儲蓄、投資再樓換樓，購下九龍區十多年齡，500呎兩房一廳的單位。

兩位決定全屋全爆裝修，鄧太喜歡感覺光猛的淺色設計，而鄧生則喜歡深色設計，所以家中大部份的色調以淺奶茶色及雲石為主，廚房及廁所則用深色為主。鄧太選擇淺灰色帶點水泥質感的地板，貫通客廳與房間，帶有乾淨俐落的感覺，令家居帶有輕奢華風的感覺。

我唔鍾意有好多深木紋嘅物料，所以客廳係沒有木紋。

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鄧太指，客廳往走廊用了長虹玻璃門，全屋很多位置亦用上了自己喜歡的金鋼裝飾，客廳主要用上淺奶茶色，配合淺金沙色雲石打造興奢華風格，再以同色系家具加以配搭。

走廊門及廚房門用上長虹玻璃門作分隔，門框並用上金鋼點綴。

配合多組不同燈光，為單色系的設計，增添層次感。走廊選用了一字排隱藏式天花燈，增加光線。

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廚房方面，則採用鄧生喜歡的炭灰色調，利用灰鏡放大空間的視覺效果，櫃門及地板配搭少量木紋流暢自然，亦是全屋唯一有木紋的位置，再以大理石紋牆身作配搭。廁所亦同樣是炭灰色調，再配合大理石，令廚房廁所高雅得來又帶有酒店奢華風格。

朋友的女兒來到說：廁所好似酒店咁靚呀！我心裏暗爽了一下，因為就是我想要的風格。

主人房特別設計了皮面的到頂衣櫃，再配簡單的長鋼抽，可以放大量衣服，而床頭位置以馬毛質感的皮馬毛紋理床，鄧太考慮到地台不能放太多東西，於是訂做了油壓床，把雜物可以放在床下底。

鄧生鄧太為了未來的小朋友準備了另一個房間，選用粉色動物圖案的牆紙，留低其餘空間將來有小朋友添置物品，再利用床尾的空間設計了高身櫃，可以收納更多物品。

鄧太表示，增加整體空間及收納，傢俬尺寸需完全符合用作收納用品，例如雪櫃放出客廳，令到廚房空間增加，提高廚房收納量。

其實我屋企大概得500尺實用左右，但好多朋友嚟到都覺得唔止呢個尺寸，因為屋企收納得比較整潔。同顏色方面都比較淺色光猛，視覺上增加空間感。

工程詳情：

設計及裝修公司：圓方設計室 Elements Design Services

裝修時間：約3個月

總裝修設計費用約$65萬，當中包括基本裝修、泥水電工、油漆木工工程及安裝等。

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責任編緝：蕭雅文