【鍾袁一戰】袁嘉敏爆料後赴法國行蹤曝光　傳鍾培生「經濟支持」共100萬元

▲ 袁嘉敏再爆料，「收費」詳情曝光。

前港姐袁嘉敏（Candy）日前在社交網站大爆豪門秘密，自爆獲「富三代」鍾培生及其父包三餐達一年，卻換來一場噩夢，炮轟鍾氏父子是人品，並指二人曾向她提出「古怪要求」，成為全城熱話。

爆料後火速離港的袁嘉敏，近日接受傳媒訪問再透露鍾培生經常致電給她傾心事，更提出每次通話給她一千元，而對方的確曾給過，但之後再俾她就拒絕，認為朋友之間不要講錢。

【娛圈緋聞】葉蒨文無奈與鍾培生傳緋聞 「島大女神」Sophie和男友放閃：我們很好

▲ 袁嘉敏透露鍾培生提出每次通電給她一千元。（IG圖片）

【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？ Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧

接受「經濟支持」

鍾培生曾為事件作回應，指自己與袁嘉敏只見面數次，並指「對所有不實內容之公佈保留追究權利」，問到會否擔心被鍾氏父子告誹謗時，袁嘉敏坦言不怕，並稱自己所說的是真實。

此外，有指鍾培生給予袁嘉敏的「經濟支持」，先後合共近一百萬元。鍾袁一戰，網民食盡花生！

最新影片推介：After Class專訪

離港後行蹤曝光

袁嘉敏日前向外表示打算到法國郊區生活一段時間，昨日（4＿5日）她更新社交網站透露行蹤，表示會到法國波爾多生活一、兩個月，笑言著大家提醒她不要喝太多酒。

在法國周圍旅遊後，她會再到歐洲其他國家探望朋友，最後會在巴黎逗留一至兩星期才返港：「我自己一個人出遊，所以沒有具實的行程表。」

▼ 點擊圖片放大 +13 +12