【年齡秘密】女人39歲又如何？ 鄧藹霖：任何年齡的女性都可以美麗的

▲ 任何年齡的女性都可以美麗的，只要有自信。

剛剛看罷韓劇《39》的大結局，與親友道別的一幕，讓我的眼淚滴湧而出，這是始料不及的。看過《39》韓劇的朋友該明白我的感受，沒看過的，我不會告訴你，自己去找答案吧！

記憶中，已有良久沒有哭了，還以為年紀愈長，感知都鈍了。年輕時明明是個大喊包，但近年，姑勿論是碰上現實或虛擬的慘情時，眼淚卻像乾涸了。連眼淚也流不出來的感覺，其實是挺難受的。

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不要誤會，韓劇《39》絕非甚麼高潮迭起，或是無比煽情的催淚劇。相反地，該劇是以平淡自然的劇情，來描述友情、愛情和親情的。三位女主角實實在在去演年屆三十九的成熟女性，不去強扮二十九歲或十九歲了，反而看得觀眾舒服呢！

三十九歲又如何？年代已不一樣了，任何年齡的女性都可以美麗的，只要有自信。

不得不承認，我對劇中女主角孫藝珍有偏愛，也是因為她而追看該劇的。這位國民女神果然名不虛傳，她年屆四十但顏值極高，笑起來時，一雙眼睛像彎月般，自然可愛。事實上，過去二十年孫藝珍的容貌變化絕不大，不似尹恩惠和李多海，我已再不能認出她們了。

不曉得自己是否穿鑿附會，總感覺孫藝珍於《39》劇中是心情極佳的，尤其是談情戲份，她那幸福笑容是打從心底發出吧，正好完美示範一個被愛的女人是甚麼的美麗模樣。

誠心誠意祝福孫藝珍和玄彬白頭到老，永結同心！這對美麗組合，太令人感動了。

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全文刊於《經濟日報》，原題為幸福美麗的女人