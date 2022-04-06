【鼻竇炎】女子常鼻塞以為感冒　揭鼻竇炎上腦須削頭骨保命

感染鼻竇炎後果可大可小，切勿輕視病徵。美國加州一名女子早前出現鼻塞症狀，以為只是小感冒，未料卻患上鼻竇炎，更感染腦部，須切除部分頭骨保命。

現年25歲的Natasha Gunther是一位武術教練，由於經常與孩子相處，不時被傳染感冒，但一直以為是小問題。2021年底，她出現鼻塞的症狀，最初以為只是感冒，但服用了醫生處方的抗生素依然未有好轉，後來更出現嘔吐及偏頭痛，在家人建議下再次求醫檢查，未料發現患上鼻竇炎，顱內頭骨更出現腫塊，須切除部分頭骨，以減輕腦內壓力。

Natasha表示，「正如很多曾染鼻竇炎的人所知道的那樣，你不會想到病情會變這麼嚴重」。手術後，她住院5個星期，期間亦進行了鼻竇手術，由於失去一半頭骨，目前要戴安全帽保護頭部，她將於4月進行重建手術，把切除的頭骨重新安裝上。

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鼻竇炎可蔓延影響眼耳喉

鼻竇炎可以發展到多嚴重？耳鼻喉科專科醫生黃漢威曾接受經濟日報訪問表示，一些鼻竇炎個案似乎變得抗藥性，很多時用藥也不太見效。「通常之前都有一般的傷風感冒，食咗藥後好似好些，但一停藥就翻發。」鼻竇炎亦由急性發作變成慢性炎症。

從臨床經驗顯示，鼻竇炎與鼻敏感有很大關係，原因是鼻敏感發作會令鼻黏膜腫脹，導致鼻甲骨附近的鼻竇出口被阻塞。除了鼻敏感外，鼻甲骨肥大、鼻瘜肉及顱內腫瘤等亦可誘發鼻竇炎。

他提醒市民，若出現鼻竇炎症狀宜盡早接受適當的診治，否則問題可以變成慢性炎症帶來持續不適，甚至可能蔓延至頭顱內其他組織帶來威脅，例如引起耳咽管或淚管感染，可誘發中耳炎、結膜炎，而膿液亦可影響喉部引發慢性喉炎。

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責任編輯：羅嘉欣