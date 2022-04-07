【奢華品牌】CHANEL今年推9系列35款新錶　首推自家製鑽石陀飛輪【內附多圖】

▲ CHANEL在2022年度一口氣發表9個系列共35款新錶。

今年「Watches and Wonders 2022（鐘錶與奇迹）」有Patek Phillippe、Rolex和Chopard各大錶牌加盟，聲勢浩大，跟而去年轉投的CHANEL不遑多讓。而作為國際時裝界龍頭大哥，CHANEL並沒偷懶，2022年度一口氣發表9個系列共35款新錶，示範神級霸氣！

一套6款黑魂CHANEL WANTED

▲ CHANEL WANTED系列腕錶：錶徑38毫米，全黑陶瓷錶殼，霧面黑琺瑯金錶盤飾以黑色亮面琺瑯「CHANEL」字樣，時、分、秒顯示，搭載Caliber 12.1 自動上鏈機芯，動力儲存70小時，防水約50米。（圖片品牌提供）

全新CHANEL WANTED系列，以品牌標誌的六個密不可分的英文字母設計，6款 38 毫米 J12 腕錶皆以全黑陶瓷材質設計，飾以 34 顆明亮式切割鑽石，而錶冠亦鑲嵌一顆鑽石，會作單獨發售，亦有一套共6款的作限量發行，更附限量編號版共 5 組。

▲ J12 HIGHLY WANTED DE CHANEL BOX 腕錶套裝，以一個黑色漆木盒陳設珍藏6枚 J12 腕錶。（圖片品牌提供）

▲ CHANEL WANTED系列腕錶：錶徑38毫米，黑色金屬鍍層和白色「C」 與「L」字樣錶圈，黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼錶殼，黑色漆面錶盤飾以「HANE」字樣，時、分、秒顯示，搭載Caliber 12.1 自動上鏈機芯，動力儲存70小時，防水約200米。（圖片品牌提供）

首枚CHANEL自家製陀飛輪

今年賣點是CHANEL終於推出首枚自家製鑽石飛行陀飛輪腕錶，搭載的CALIBER 5機芯由位於巴黎製錶創意工作室總監Arnaud Chastaingt設計，並由瑞士LA CHAUX-DE-FONDS的CHANEL製錶廠研製及鑲嵌。此錶備有啞黑色陶瓷配精鋼型號或亮面黑色陶瓷配白金兩個型號，各限量55枚。

▲ J12 TOURBILLON DIAMOND系列腕錶：錶徑38毫米，啞黑色耐磨陶瓷錶殼，黑色塗層精鋼固定錶圈，啞黑色長階梯形切割陶瓷圈，時、分、秒顯示，搭載CALIBER 5 自家製手動上鏈陀飛輪機芯，動力儲存42小時，防水約50米，各限量55枚。（約860,000／圖片品牌提供）

作為力臻完美的時尚界龍頭，CHANEL在錶界也一樣一絲不苟和認真，不斷為旗下的機芯和腕錶微調和升級，如最新推出的CALIBER 12.2，便用於J12 系列的33毫米版本之上，它的獨突之處是上鏈機芯由瑞士KENISSI 機芯廠獨家為CHANEL設計研發，微型機械結構細密。

其他品牌的EDITION ROUGE、MADEMOISELLE PRIVE、MADEMOISELLE J12 ，J12 BAGUETTE DIAMOND 和BLACK STAR等，你會感到時尚界生生不息的創作精神，原來可令鐘錶界變得更多姿多采，各大鐘錶品牌要睇路了！

▲ J12 CALIBER 12系列腕錶：錶徑33毫米，白／黑色耐磨陶瓷及精鋼錶殼，精鋼及黑／白漆面藍寶石水晶玻璃單向旋轉錶圈，時、分、秒顯示，搭載CALIBER 12.2 自家上鏈機芯，動力儲存50小時，防水約200米。（圖片品牌提供） ▲ J12 BAGUETTE DIAMOND系列：錶徑33毫米，鑲嵌共905顆長階形切割鑽石（共約35.37卡），時、分、秒顯示，搭載CALIBER 12.2 自家製自動上鏈機芯，動力儲存50小時，防水約50米，限量12枚。（圖片品牌提供） ▲ RED EDITION為高級製錶系列，今年（左起）以BOY.FRIEND RED EDITION、J12 X-RAY EDITION和BOY.FRIEND X RAY EDITION登場。（圖片品牌提供）

▲ CHANEL WANTED系列也與兩大經典BOY-FRIEND （圖上）和PREMIERE（圖下）合成，黑皮精鋼錶鏈和鉚釘，ROCK味很濃。（圖片品牌提供） ▲ 以創辦人COCO CHANEL作為致敬對象的MADEMOISELLE J12系列，今年（左起）則有J12 LA PAUSA、J12.XS和J12 GABRIELLE登場。各限量55枚（圖片品牌提供）

▼ 點擊圖片放大