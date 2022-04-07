【奢華品牌】CHANEL今年推9系列35款新錶 首推自家製鑽石陀飛輪【內附多圖】
今年「Watches and Wonders 2022（鐘錶與奇迹）」有Patek Phillippe、Rolex和Chopard各大錶牌加盟，聲勢浩大，跟而去年轉投的CHANEL不遑多讓。而作為國際時裝界龍頭大哥，CHANEL並沒偷懶，2022年度一口氣發表9個系列共35款新錶，示範神級霸氣！
一套6款黑魂CHANEL WANTED
全新CHANEL WANTED系列，以品牌標誌的六個密不可分的英文字母設計，6款 38 毫米 J12 腕錶皆以全黑陶瓷材質設計，飾以 34 顆明亮式切割鑽石，而錶冠亦鑲嵌一顆鑽石，會作單獨發售，亦有一套共6款的作限量發行，更附限量編號版共 5 組。
首枚CHANEL自家製陀飛輪
今年賣點是CHANEL終於推出首枚自家製鑽石飛行陀飛輪腕錶，搭載的CALIBER 5機芯由位於巴黎製錶創意工作室總監Arnaud Chastaingt設計，並由瑞士LA CHAUX-DE-FONDS的CHANEL製錶廠研製及鑲嵌。此錶備有啞黑色陶瓷配精鋼型號或亮面黑色陶瓷配白金兩個型號，各限量55枚。
作為力臻完美的時尚界龍頭，CHANEL在錶界也一樣一絲不苟和認真，不斷為旗下的機芯和腕錶微調和升級，如最新推出的CALIBER 12.2，便用於J12 系列的33毫米版本之上，它的獨突之處是上鏈機芯由瑞士KENISSI 機芯廠獨家為CHANEL設計研發，微型機械結構細密。
其他品牌的EDITION ROUGE、MADEMOISELLE PRIVE、MADEMOISELLE J12 ，J12 BAGUETTE DIAMOND 和BLACK STAR等，你會感到時尚界生生不息的創作精神，原來可令鐘錶界變得更多姿多采，各大鐘錶品牌要睇路了！
撰文 : 黃鑑江