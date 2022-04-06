【交通意外】青衣交匯處有運油車翻側 青衣鄉事會路往藍澄灣方向全線封閉
社會 11:41 2022/04/06
青衣發生交通意外，有運油車翻側，司機一度被困。
事發在青衣迴旋處近青衣橋附近，警方今日（6日）早上10時24分接報，指一輛運油車翻側，消防接報到場，發現司機被困，將他救出車廂，司機輕傷。
警方稱，意外原因有待調查。
運輸署指，因交通意外，青衣鄉事會路(往藍澄灣方向)近青衣交匯處的全線現已封閉。
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記者：余思嵐