【交通意外】青衣交匯處有運油車翻側　青衣鄉事會路往藍澄灣方向全線封閉

▲ （香港突發事故報料區fb圖片）

青衣發生交通意外，有運油車翻側，司機一度被困。

事發在青衣迴旋處近青衣橋附近，警方今日（6日）早上10時24分接報，指一輛運油車翻側，消防接報到場，發現司機被困，將他救出車廂，司機輕傷。

警方稱，意外原因有待調查。

運輸署指，因交通意外，青衣鄉事會路(往藍澄灣方向)近青衣交匯處的全線現已封閉。

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記者：余思嵐