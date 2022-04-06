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【選委會】中聯辦約談選委　梁振英出任選委會總召集人

政治 11:28 2022/04/06

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全國政協副主席、前特首梁振英。（經濟日報資料圖片）

中聯辦今日約談部分選委，會上談及特首選舉安排，及選委會總召集人人選等。據悉，前特首、全國政協副主席梁振英將出任選舉委員會總召集人。

按新的選舉制度，選委會設總召集人，由擔任國家領導職務的選委擔任，總召集人在選委會每個界別，各指定若干名召集人。

由於全國政協副主席梁振英已獲中央授予另一任務，出任選委會總召集人，料不會落場參與特首選舉。據了解，有選委被告知李家超將是特首選舉唯一候選人。

多名選委昨日到中聯辦領取核酸檢測樽，檢測陰性後，今日與中聯辦領導會面，當中包括全國政協常委唐英年、全國僑聯副主席盧文端、全國人大代表黃玉山。不過，並非所有選委都收到會見邀請，參與會見的包括政協常委、全國性團體代表、以及政黨代表等。

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責任編輯：陳葆琳

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