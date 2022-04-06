【國家安全】國安處拘6人涉作出具煽動意圖作為罪　據悉包括前職工盟副主席鄧建華

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警方今日（6日）表示，警務處國家安全處拘捕6人，涉嫌「作出具煽動意圖的作為罪」。

警務處國家安全處今早於全港不同地區，包括天后、旺角、牛頭角、荃灣、上水及長洲，採取執法行動，拘捕年齡介乎32至67歲的4男2女，他們涉嫌違反香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪。被捕男女現正被扣留調查。



警方調查顯示，被捕男女涉嫌於2021年12月至2022年1月期間在不同法院，包括高等法院、西九龍裁判法院及東區裁判法院，旁聽聆訊時故意作出滋擾行為，嚴重影響司法莊嚴和法庭運作。



另外，警方根據法庭手令，搜查被捕人住所，並檢取一批涉嫌與案有關物品，包括串謀到法庭作出滋擾行為的記錄。



警方提醒市民，「作出具煽動意圖的作為，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛」屬嚴重罪行，一經定罪可被判處監禁2年，市民大眾切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐