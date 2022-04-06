【外賣速遞】Pier 1929春日野餐外賣套餐　兩位$680可租借野餐籃製造儀式感

▲ Pier 1929全新的春日野餐體驗二人外賣套餐，讓沉悶的抗疫生活添上玩味享受。（餐廳提供）

在家抗疫多時，偶爾都需要外出放風，戶外郊遊成為港人最熱門的玩樂新指標，玩樂之外，最重要的一環當然就是美食。座落於灣仔碼頭的Pier 1929將於4月9日推出全新的春日野餐體驗二人外賣套餐（$680/2位用），即使居家都可以來一趟充滿儀式感的偽戶外野餐之旅，為沉悶的抗疫生活添上色彩。

春日野餐體驗二人套餐配搭豐富，以三文魚凱撒沙律及風乾火腿芝士拼盤作為固定配搭的特色頭盤打開胃口，滋味十足。客人可以自選喜歡的主菜，於4款主菜之中任選2款，包括英式炸魚薯條、蛋黃醬照燒雞肉自家制貝果、波士頓龍蝦潛艇堡、熔岩芝士手打和牛漢堡，絕對令人回味無窮。

▲ 鮮美彈牙的波士龍蝦肉份量豐富，配上時令爽脆的生菜，別具口感。（餐廳提供）

另有指定的精選甜品及鹹點小食，3款賣相精緻的甜品，如精美得捨不得一口吃掉的金箔醉人士多啤梨香檳果凍，既有時令的士多啤梨入饌，又有矜貴的金箔及醉人的香檳香氣，甜到入心；「芝」味濃郁的水滴柚子芝士蛋糕，特別添上柚子散發獨特的清新香氣；朱古力控必定愛吃的特濃朱古力果仁布朗尼蛋糕，比起常見的朱古力份外濃郁，更特別配以香脆果仁增添口感。兩款惹味的鹹點小食，包括芒果莎莎蝦窩夫脆撻及芝士忌廉焗蜆肉酥皮撻，前者鮮味開胃，後者惹味酥脆。

▲ 主菜之一的熔岩芝士手打和牛漢堡，以濃郁芝士香氣配上牛味十足的手打和牛漢堡扒。（餐廳提供）

食客還可加配4款精選的皇牌推介，如炸薯條配黑松露醬（另加$48）、香嫩脆炸雞配魚子醬6件（另加$48）、明太子釀芝麻雞翼4件（另加$58）及廚師精選冷切拼盤（另加$68）。

▲ 套餐以三文魚凱撒沙律及風乾火腿芝士拼盤作為固定配搭的特色頭盤打開胃口。（餐廳提供）

春日野餐體驗二人套餐（$680/2位用）每日限量供應，售完即止。如欲訂購可致電Pier 1929或透過Open rice外賣自取，需要至少提前1日於下午5點前進行預訂並需要全額付款。如欲租借野餐籃套裝（包括：野餐籃、野餐墊、玻璃器皿及陶瓷餐具），需於自取時以現金支付按金$500，並需於領取當日晚上7點前歸還Pier 1929，屆時按金將於客人歸還後全額退回。如欲同時購買野餐籃，則需另付$500，將野餐的儀式感帶回家。

記者：王嵐