【食用安全】薯仔發芽表皮變綠切走可照食？　食安中心列7類蔬果食用建議免中毒

▲ 若薯仔表皮發綠、發芽或味道變苦，就不可再吃。

薯仔表皮發綠、發芽，切走了就可照吃？萬萬不可！本港食物安全中心指出，發綠、發芽代表薯仔已產生天然毒素，吃後有機會食物中毒，可致嚴重胃痛、噁心及嘔吐。除了薯仔，還有7類蔬果、雜糧要小心食用，以免食物中毒。

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TOPick綜合食安中心的資料，列出以下7類要小心食用的蔬果、雜糧：

1. 薯仔（馬鈴薯）

食用風險：

馬鈴薯含天然毒素「配糖生物鹼」（glycoalkaloids，即「苷生物鹼」），發綠、發芽或腐爛後配糖生物鹼大增，並令它帶苦味。這些毒素不易溶於水，對熱相當穩定，烹煮過程不能破壞這種毒素。故此，馬鈴薯表皮變綠、發芽、塊莖受損，或進食時味道變苦、口腔有灼熱感，就不可再吃。



進食後中毒可致口腔有灼熱感覺或嚴重胃痛、噁心及嘔吐。攝入過量配糖生物鹼，急性症狀一般於食用後30分鐘至12小時內出現，包括噁心、嘔吐、胃痙攣、腹痛和腹瀉；嚴重者更會出現多項神經系統病徵，包括嗜睡、煩躁、顫抖、神志不清、乏力和視力模糊。

食用建議：

發綠、發芽或腐爛後應整個丟掉。因烹煮過程不能破壞苷生物鹼，也很難判斷薯皮或發芽部分要削多深才算安全。為免變綠、發芽，馬鈴薯貯存在陰涼乾爽的地方。

為何薯仔表皮變綠？馬鈴薯塊莖在店舖架上或家中如長時間受到光照，表層會分別出現兩種反應：表皮變綠、產生配糖生物鹼。表皮呈綠色的現象稱為「綠變」，表示塊莖正產生葉綠素。表皮變綠，代表配糖生物鹼的含量增加。另外，塊莖受損後亦會大量合成配糖生物鹼，故店舖架上有損傷的馬鈴薯一般含較多配糖生物鹼。

2. 花生

食用風險：

花生發霉後一定不能食用，因它可能含有自然界毒性最烈的致癌物「黃曲霉毒素」，可導致肝癌，對乙型肝炎帶菌者尤其危險。花生在適當的環境下可以發芽出苗，只要沒有發霉，發了芽也可以食用。

食用建議：

貯放在不受陽光直接照射的陰涼、乾燥地方，並棄掉外殼長出黑斑的花生和霉爛的花生仁。

▲ 花生發霉或長出黑斑後一定不能食用（圖片：「食物安全中心」facebook專頁）

3. 豆類

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4. 鮮金針（鮮黃菜花）

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5. 白果（銀杏）

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6. 竹筍、木薯

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7. 果核或種子（例如蘋果果核、北杏）

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責任編輯：羅嘉欣