【港康碼】至今接獲逾87萬人申請註冊帳戶　25個港鐵站設流動支援站協助

▲ 創新及科技局局長薛永恆。（陳靜儀攝）

香港健康碼去年12月10日正式推出。創新及科技局局長薛永恒今日（6日）表示，至今，已接獲超過87萬名市民申請註冊帳戶，當中有70萬人已啓動帳戶，亦已在全港25個港鐵站設立流動支援站，協助有需要的市民登記「港康碼」帳戶和使用「安心出行」。

立法會議員何君堯今日在立法會會議上提出口頭質詢，指港府接獲、批准及拒絕了多少宗帳戶註冊的申請，及會否探討推出香港與內地互認的「港康碼」，或容許「港康碼」系統的使用者直接使用「粵康碼」系統。創科局局長薛永恒指，系統推出初期，有用戶反映在使用上遇到一些問題，已優化系統及推出新功能，例如簡化「忘記登入密碼」功能，讓登記用戶只須輸入身分證明文件資料及透過短訊收到的一次性驗證碼，便可重設帳戶登入密碼。

他又指，推出「港康碼」是讓香港市民在與內地恢復通關時可通過「港康碼」轉換相關資料到「粵康碼」過關，入境內地後可直接使用「粵康碼」以配合內地的防疫抗疫需要，在開發和測試「港康碼」系統時，一直與內地相關部門保持溝通及合作。

另外，他續稱於「安心出行」流動應用程式新增了「繼續申請健康碼」按鍵讓用戶上傳出行記錄，並可直接轉到「港康碼」網頁繼續申請「港康碼」，無需重新登入。對於從內地訪港人士，「港康碼」系統會自動為有關入境人士開立預設帳戶，方便回程時使用。

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責任編輯：余思嵐